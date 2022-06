Pääkirjoitus: Britannian kuningattaren 70-vuotinen valtakausi on uskomattoman pitkä – Kuninkaallisten elämä kiinnostaa vaikka rooli muuttuu

Britannian kuningatar Elisabet II:n 70-vuotisen vallan juhlat tuntuvat Suomen ja tasavallan näkökulmasta kuin sadulta. Kuninkaalliset ja kuningaskunnan olemus ovat Britanniassa ja monessa muussakin Euroopan maassa kuitenkin täyttä todellisuutta.

Elisabet II:n platinajuhla on valtava spektaakkeli rakastetun kuningattaren kotimaassa. Juhlaviikko näkyy myös muiden maiden medioissa ja kiinnostaapa se Suomessakin. Elisabet II:n aikakaudella on ehtinyt tapahtua Euroopassa, maailmassa ja vaikka Suomessa valtava määrä asioita, joita 96-vuotias hallitsija on ollut todistamassa. Jokainen voi miettiä, millaisia vaiheita esimerkiksi Suomessa on eletty vuodesta 1952 lähtien, kuinka monta presidenttiä meillä on ollut pääministereistä ja hallituksista puhumattakaan.

Monissa maissa kuninkaallisten roolia arvioidaan. Mitä merkitystä keulakuvina työskentelevillä kuninkaallisilla on nykymaailmassa. Sitä voikin kysyä. Tosiasia on kuitenkin se, että Britanniassa iäkäs kuningatar on hyvin suosittu ja kuningaskuntaa kannatetaan laajasti kaikista skandaaleista huolimatta.

Juhlan aikaan kuningatar on nähty suomalaismedioissakin vilkuttamassa Buckinghamin palatsin parvekkeella yhdessä kuninkaallisen perheensä kanssa. Kaikkiin juhlatapahtumiin iäkäs kuningatar ei ole osallistunut terveyssyistä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Britannia saa seuraavaksi kuninkaan, kun prinssi Charles astuu valtaan äitinsä jälkeen. Seuraava sukupolvikin harjoittelee tulevaisuuttaan. Printti William ja herttuatar Catherine ovat jo nyt suosittuja ja sellaisiakin toiveita Britanniassa on, että kruunu siirtyisi suoraan kuningattaren pojanpojalle. Asiantuntijoiden mukaan näin tuskin tapahtuu.

Vaikka kuningaskuntia ei hetkessä muuteta tasavalloiksi, kuninkaallisten rooli muuttuu seuraavien sukupolvien myötä niin modernissa Ruotsissa kuin jopa Britanniassa. Kansa haluaa muutoksia ja voisi kuvitella, että nuoret kuninkaalliset itsekin tahtovat normaalimpaa arkea, jos sellaisesta voi tässä yhteydessä puhua. Juhlaesiintymiset ja julkiset tilaisuudet ovat kuitenkin vain osa jopa kuninkaallisten elämää.

Jostain syystä kuninkaalliset kiinnostavat. Suomessa on televisioitu lukemattomat häät jopa suorina lähetyksinä. Seurusteluja, skandaaleita ja lasten syntymiä seurataan. Suomessa kiinnostavat kenties eniten naapurimaa Ruotsin kuninkaallistapahtumat.

Kuningatar Elisabet II edustaa monien myrskyjen keskellä sellaista jatkuvuutta, joka voi tuoda turvaa ainakin Britanniassa. Hektisessä nykymaailmassa 70 vallan vuotta tuntuu uskomattomalta saavutukselta.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.