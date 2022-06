Kokkolan Vanha vesitorni tullee vuokrattavaksi – Vesitornissa havisee historia, muoto on arkkitehtikilpailun voittaja



Viime vuosina Kokkolan kaupunki on järkiään luopunut omistamistaan kiinteistöistä, joille ei ole ollut käyttöä. Erilaisia kiinteistöjä on salkutettu, eli niiden tarpeellisuutta on mittailtu ja arvioitu.