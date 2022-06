Finanssiala: Kotitalouksien halukkuus ottaa lainaa on romahtanut – syynä Venäjän hyökkäys

Helsinki

Kotitalouksien halukkuus ottaa lainaa on romahtanut, kertoo Finanssiala. Järjestö arvioi, että syinä ovat Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama talousluottamuksen heikkeneminen ja korkojen kääntyminen nousuun.

Finanssialan kokoamassa pankkibarometrissä kotitalouksien lainankysyntää kuvaava saldoluku romahti –60 pisteeseen edellisen kyselyn +9 pisteestä. Pitkän ajan keskiarvo on +17 pistettä. Pankinjohtajille suunnattu neljännesvuosittainen barometrikysely tehtiin toukokuussa.

Barometristä selviää, että pankinjohtajien odotukset luottojen kysynnästä ovat heikentyneet vieläkin karmeammin kuin toteutunut kysyntä.

Luotonkysynnän odotuksia kuvaava saldoluku laski +9 pisteestä –70 pisteeseen. Ensimmäistä kertaa kyselyn historiassa yksikään vastaajista ei odota kysynnän vilkastuvan.

Tätä alempia saldolukuja on nähty aiemmin vain vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin aikana.

Finanssialan johtava asiantuntija Mariia Somerla huomauttaa, että työllisyystilanne on Suomessa kohentunut ja talous elpynyt koronan aiheuttamista sulkutiloista. Myös asuntomarkkinoilla rakennushankkeiden määrä on edelleen hyvällä tasolla.

– Venäjän sotatoimet Ukrainassa luovat kuitenkin Eurooppaan yleistä epävarmuuden ilmapiiriä, ja kuluttajahintojen nousu heikentää kuluttajien ostovoimaa sekä nostaa markkinakorkoja, Somerla sanoo.

Myös eri sijoituskohteiden suosioissa on nähtävissä selvä muutos. Pitkään jatkunut rahastojen suosio on laskenut merkittävästi. Pankinjohtajat arvioivat, että vain talletustilien suosio on kohentunut.

Yritystenkin halu ottaa luottoa on vähentynyt

Pankinjohtajat kertovat, että yrityksetkin ovat kysyneet kevään aikana luottoja viime vuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Saldoluku laski alkuvuoden 54 pisteestä –15 pisteeseen ja alitti pitkän ajan keskiarvonsa, joka on 14 pistettä.

– Myös yritysten luotonottohalukkuus investointeja varten on heikentynyt. Näissä oloissa monet kotitaloudet ja yritykset siirtyvät oman talouden sopeutumiskyvyn ja kriisinkestävyyden vaalimiseen, Somerla pohtii.

Talven korkeaa pistelukua selittää se, että alkuvuoden aikana ennen Venäjän hyökkäystä talouden kuvaa väritti ripeä toipuminen koronasta.

Nyt pankkibarometrin vastaajien mukaan yritysten rahoituslähteistä vain julkisen rahan käyttö on kasvussa. Yritysten oma tulorahoitus, osakeannit, markkinoilta hankittava velkarahoitus sekä joukkorahoitus ovat kaikki selvästi vähenemässä.