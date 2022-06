Autoilu, lämmitys ja lentäminen maksavat pian entistä enemmän – Näistä valtavista ilmastolaeista EU-parlamentti äänestää keskiviikkona



Keskiviikkona EU:ssa on edessä merkittävimpiä äänestyksiä aikoihin, kun parlamentti päättää kantansa useisiin Fit for 55 -ilmastolakipaketin lakiesityksiin. Kunnianhimoisen paketin tavoitteena on leikata EU-maiden hiilidioksidipäästöjä 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.