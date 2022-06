Lukijan mielipide: Ihminen ei ole kone –  "Paineita aiheuttavat monet tekijät, kuten pärjäämistä, tehokkuutta, yksilöllisyyttä ja kilpailua korostava yhteiskuntamme"

Tiina Ojutkangas toi pääkirjoituksessaan Miksi elämä aiheuttaa nuorille paineita? (2.6.2022) esille Tutkimuslaitos E2:n julkaiseman raportin, joka sisälsi huolestuttavia tuloksia nuorten aikuisten (20–29 vuotiaiden) kokemuksesta elämästään. Raportin mukaan 53 % vastaajista on huolissaan omasta jaksamisestaan ja henkisestä hyvinvoinnistaan. Kolmasosa pelkää yksinäisyyttä ja kokee elämänsä merkityksettömäksi. 77 % vastaajista on sitä mieltä, että mielenterveysongelmat ovat pääsyynä nuorten pahoinvointiin. Nuoret kokevat pärjäämisen pakkoa ja toivovat työelämältä kohtuullisuutta.

Itseäni tutkimuksen tulokset eivät yllätä. Paineita aiheuttavat monet tekijät, kuten pärjäämistä, tehokkuutta, yksilöllisyyttä ja kilpailua korostava yhteiskuntamme sekä sosiaalisen median negatiiviset puolet, vertailun ja täydellisyyden tavoittelun lisääntyminen. Kulttuuriimme on pitkään kuulunut työntekemisen liiallinen korostaminen ja ihannointi – töitä tehdään, vaikka sitten pää kainalossa! Korona-aika on ollut kaikille rankkaa, ja päätöksenteossa korostui fyysisen terveyden suojeleminen, joskus tuntui, että psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kustannuksella.

Mitä tälle kaikelle sitten tulisi tehdä, jotta tulevaisuus sukupolvellamme olisi valoisampi? Tuon seuraavaksi esille kolme näkökulmaa, joiden näen edistävän sukupolvemme ja tulevien sukupolvien tulevaisuutta.

Työkulttuurin ja johtamisen muutos

Jos ihmiseen suhtaudutaan kuin koneeseen, seurauksena on uupumusta, sairaslomia ja työkyvyttömyyttä. Susanna Kultalahti totesi vuonna 2015 väitöskirjassaan ”It’s so nice to be at work!”: adopting different perspectives in understanding Generation Y at work ” Y-sukupolven (vuosina 1980-1995 syntyneet) arvostavan hyvää työilmapiiriä ja sosiaalisia suhteita työpaikalla. Mieluiten halutaan työyhteisö, jossa saa olla oma itsensä, ja jossa autetaan ja tuetaan toisia. Mielestäni organisaatioiden työkulttuuriin ja johtamiseen panostaminen on ensiarvoisen tärkeää niin ihmisten hyvinvoinnin kuin tuottavuudenkin kannalta. Autoritäärisen johtamisen aika on ohi ja tarvitaan työntekijän pystyvyyttä ja arvostusta korostavaa, aitoa, rehellistä ja tasa-arvoista palvelevaa johtajuutta.

Puhe mielenterveydestä ja mielenterveyspalvelujen kehittäminen

Leima mielenterveysongelmien ympärillä on onneksi viime vuosina hälvennyt. Silti yhä on tekemistä siinä, että esimerkiksi masennukseen suhtauduttaisiin kuin jalan murtumiseen. Tekemistä on myös palveluiden saatavuudessa. Apua mielenterveyden ongelmiin tulisi saada heti – ei kuukausien päästä. Yhtenä konkreettisena keinona voisi mainita Kelan kuntoutuspsykoterapiaan hakeutumisen prosessin selkiyttämisen, se kun on tällä hetkellä äärimmäisen monimutkainen.

Varhaiskasvatukseen panostaminen

Tiedetään, että laadukkaan varhaiskasvatuksen merkitys niin yksilöille kuin yhteiskunnallekin, on keskeinen. Laadukas varhaiskasvatus toteutuu vain, mikäli resursseja ja hyvinvoivaa, koulutettua henkilöstöä on riittävästi. Nykyvanhemmuus on vaativaa, ja myös monin painein ladattua, minkä uskon olevan yksi tekijä siinä, miksi yhä harvempi nuori aikuinen tavoittelee vanhemmuutta. Varhaiskasvatus edistää paitsi lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista, tasa-arvoja ja yhdenvertaisuutta, se myös tukee vanhempia kasvatustyössään. Päättäjien on herättävä ja ymmärrettävä varhaiskasvatuksen merkitys lasten, perheiden ja koko yhteiskunnan kannalta.

Essi Korkeaniemi, yliopistonopettaja, KM, VO