Pääkirjoitus: Yli satavuotias vesitorni saa nyt huomiota

Kokkolan keskustan tuntumassa Torikadulla sijaitseva vesitorni puhuttaa. Alueelle on tekeillä kaavamuutos, joka mahdollistaisi uudisrakentamisen. Mäntykankaan asukkaita huolestuttaa asuinalueen tulevaisuus. Mietintää rakennusliikkeen kaavamuutostoiveessa aiheuttaa se, miten uudisrakennukset soveltuvat perinteisen alueen rakennuskantaan ja ulkonäköön.

Yksi alueen merkkirakennus on mäen päälle sijaitseva yli satavuotias vesitorni, jonka ympäri autoliikenne kulkee. Vuosia on mietitty, mitä tornille pitäisi tehdä, sillä varsinainen käytössä oleva vesitorni on ollut vuosikymmeniä toisella puolella kaupunkia.

Kokkolan kaupunginhallitus päätti maanantaina, että kaupungin omistamaa vesitornia ei vuokrata kuten esityksenä oli. Kokouksessa tuli esitykseen muutos Virpi Karhun (vas.) ehdottaessa, että vesitorni siirrettäisiin "salkkuun yksi". Tämä tarkoittaa sitä, että vesitornia ei voida vuokrata. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Samoin Pekka Nurmen (kok.) toivomusponsi vesitornin ulkokuoren turvallisuudesta hyväksyttiin. Vesitornia ei ole tarkoitus myöskään myydä.

Jossain päin Keski-Pohjanmaata voidaan nyt ihmetellä, miksi yhdestä vesitornista pitää niin paljon keskustella. Kysymys ei ole pelkästään vesitornista vaan koko alueen kehittämisestä tai ennallaan pitämisestä. Vesitornin kohtalo ei kuitenkaan sido tai ratkaise sitä, millainen on Mäntykankaan tulevaisuus.

Nyt kysytään myös kansalaisten mielipidettä. Kokkolan kaupunki avaa verkkokyselyn, jossa kaupunkilaiset voivat kertoa näkemyksiään vesitornista ja alueesta. Vanha vesitorni on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde, rakennushistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas. Arvokas on myös Mäntykankaan alue. Nämä ominaisuudet eivät automaattisesti tarkoita sitä, etteikö alueelle voi rakentaa tai sitä kehittää, kun asemakaavamuutosta eteenpäin vietäessä muistetaan muutkin arvot.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.