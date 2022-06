Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n puheenjohtajan mielipide: Meriluonnosta lisäarvoa Suomen matkailuvientiin

Oletteko kokeneet kevättalven vauhdikkaan jääpurjehdukseen näyttävyyden, meriluonnon mykistävän kauneuden saaristossa tai hiljaisuuden merisumussa? Meren monisävyisyys ja kontrastisuus puhuttelevat meitä voimaannuttavasti.

Kirkasvetinen, vähäsuolainen ja puhdas Perämeremme on maailmanlaajuisestikin hyvin ainutlaatuinen. Arktisten olosuhteidemme johdosta merellisyydestä voidaan täällä luoda matkailuun vetovoimaa ympärivuoden: on saaristoa, dyynejä, arktista valoa ja aavan meren jääpeitettä, rannikon historiaa ja monia tarinoita.

Kalajoen hiekkasärkillä juostiin toukokuussa vinttikoirien maastojuoksun maailmanmestaruuskilpailut. Osallistujia oli parista kymmenestä maasta. Vieraat ihastelivat, kuinka eksoottista oli katsella lämpöisessä kevätsäässä rannalla, kun jäälautat seilasivat silmien edessä merellä. Vielä voimakkaammin tämän voi kokea ohjatulla jäämelontaretkellä.

Jäätynyt meri on myös mitä upein luonnon näyttämö talvisille tapahtumille, ja tuolloin pimeys mahdollistaa tunnelman täydentämisen valaistuksin. Ajoittain revontulet saapuvat loimuamaan jäätyneen meren kantta valaisten.

Hyödyntämällä meriluontomme ja rannikkokulttuurimme aitoutta ja arktisia elementtejä voimme luoda merkittävää lisäarvoa koko Suomen matkailuvientiin.

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki muutaman vuoden kuluttua. Luontomaisemaltaan upea Hailuoto on Perämeren suurin saari. Kalajoella on ainutlaatuiset hiekkadyynit ja itsehallinnostaan tunnettu Maakalla. Mahtavat joet laskevat Perämereen ja maankohoaminen muokkaa rannikkoamme. Vastarannallamme Ruotsissa on tuhansia saaria ja hyvä venematkailua palveleva infra. Suomen ja Ruotsin rannikon maisemankuvat täydentävät toisiaan.

Maailmalla korkeasti arvostettuja veneitä valmistetaan Pietarsaaressa, Kokkolassa ja Kalajoella. Veneteollisuuden kansainväliset asiakkaat ympäri maailman vierailevat tutustumassa tilaamiinsa aluksiin. Merenkurkun saaristo Vaasan edustalla ja Ruotsin Korkearannikko muodostavat yhteisen maailmanperintökohteen. Kemissä risteilevä jäänmurtaja Sampo on jo pitkään saavuttanut suuren vetovoiman kansainvälisillä markkinoilla.

Kun kokoamme tämän kaiken yhteen, niin täällä arktisella rannikollamme on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä kansainvälisestikin vetovoimaiseksi. Isoa kuvaa vahvistaen, yhteistyötä vaalien ja rohkeasti kehittäen koko rannikon matkailulla - jokaisella alueella - on vain voitettavaa.

Nautitaan lähialueidemme loistavista palveluista, voimaannutaan rennosta yhdessäolosta ja liikutaan turvallisesti niin vesillä kuin maalla.

Janne Anttila

toimitusjohtaja, Kalajoen Hiekkasärkät Oy puheenjohtaja, Kauppa- ja matkailuvaliokunta, Oulun kauppakamari