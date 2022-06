Lukijan mielipide: Pirulliset muuttolinnut – Väitän, että maatalouden kasvimyrkyt ei ole ainut syy kiitollisten hyönteisten katoamiseen

Miksi lämpöä rakastavat linnut muuttavat kylmään Pohjolaan - tosin niille "parhaimpaan aikaan". Etelässä on miljardeja hyönteisiä, sammakoita, kotiloita enemmän kuin Suomessa. Syy on "pesimäpako" (muistakaa tämä antamani termi). Puolustuskyvyttömille linnuille, ja etenkin poikasille ei riittäisi ravintoa pesimispaikoilla. Myös monsuunisateet, myrskyt; jopa emolinnut joutuisivat voimakkaampien pesijöitten kynsiin. Linnuille muutaman tuhannen lentomatka on sama, kuin "Hesalaisen turistin lomamatka Nuorgamiin"...

Kirjoitin tästä aiheesta Keskipohjanmaa- lehteen 7.6.2007. "Öistä luontorauhaa". Nyt se on todistettu miksi luumu- ja kirsikkapuut, sekä monet muut aikaisin kukkivat hyötykasvit, ja -puut eivät tuota satoa joka vuosi, ja miksi pölyttäjähyönteiset "katoavat" juuri, kun ovat perustaneet pesänsä. Yksi merkittävin syyllinen on kirjosieppo.

Seuraan usein takapihamme luontoa keittiön ikkunasta; ruokintapaikkaa, sen eloa ja vilskettä. Mutta kas. Mitä kirjosieppo napsii kirsikan kukista. No hyönteisiä, jotka ovat hakemassa mettä ja siitepölyä, ja samalla pölyttävät kasvin sitä tietämättä. Etupihamme etelän puolen seinän eristevilloissa alkoi kahden eri lajin kimalaisemon pesintä, mutta nyt se on ohi.

Totesin, että tuo pirulainen, "komeapukuinen" kirjosieppouros napsii kaikki, kuljettaa kimalaisen oksalle, tappaa ja pilkkoo sen sopivan pieneksi hautovalle naaraalle, pönttöön, josta juuri talitiaisen poikaset olivat lähteneet. Kirjosieppo on katala pirulainen, moniavioinen, joka pyydystää kaikki lentävät hyönteiset, paitsi perhoset (perhosen erittämä feronomi on linnulle vastenmielistä).

Väitän, että maatalouden kasvimyrkyt ei ole ainut syy kiitollisten hyönteisten katoamiseen. Aloitan siitä, että yksikään kirjosieppo ei enää pihapiirimme kymmenessä pöntössä pesi. Toivon, että Suomen Luonnonsuojeluliitto, sekä maamme lintutieteelliset seurat ottavat tämän kirjoitukseni huomioon kehittäessään toimintaansa.

JK Tulen jatkamaan tätä keskustelua saamani palautteen pohjalta. Kiitos.

Reijo Kivelä

Kokkola