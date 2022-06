Tiina Ruotsalan kolumni: Nuorta kannattaa kuunnella eikä ohittaa puhetta olan kohautuksella

Joskus aikuisena pakkaa unohtumaan, että oma käytös nuorta ihmistä kohtaan saattaa säilyä nuoren muistissa läpi tämän elämän. Niin hyvässä kuin pahassa.

Muistellaanpa hieman nuoruutta ja kohtaamisia aikuisten kanssa. Yläkoulussa nyttemmin jo edesmennyt matematiikanopettaja ymmärsi kovaäänistä ja vilkasta oppilasta: "Et sinä Tiina sen pahempi ole kuin muutkaan, mutta kun sinulla on tuo kova ääni. On aivan sama, missä suusi aukaiset, niin minä sen kuulen", hän totesi määrätessään minut istumaan ensimmäiseen pulpettiin tuntiensa ajaksi. Vaikka välillä tämä opettaja pani minut myös käytävään jäähylle, ja ihan ansaitusti, muistan hänen reilua asennetta lämmöllä.

Tuuratessani äitiysvapaalle jäänyttä uutistoimittajaa isossa maakuntalehdessä, jäi tämän työpaikan esimies mieleen erityisen häijystä asenteesta nuoria, kokemattomia sijaisia kohtaan. Toki voisin häntä tervehtiä, jos vastaan tulisi, mutta tuo epäreilu ja suorastaan ilkeä käytös ei unohdu koskaan.

Nykyään elämme onneksi aikaa, joka ottaa myös nuorten mielipiteet huomioon. Yle on tehnyt loistavaa työtä antaessaan äänen niin syrjäytyneille nuorille miehille kuin koulukodin tytöille. Itsestäänselvyys nuorten huomioiminen ei ole vieläkään. Tämän on saanut karvaasti kokea Ruukin hevoskeskus Siikajoella.

Koulun opiskelijat ovat nostaneet esiin järkyttäviä väitteitä vuosia kestäneestä hevosten väkivaltaisesta kohtelusta. Opiskelijat syyttävät oppilaitosta siitä, ettei heitä ole kuultu eikä heidän huoleensa hevosten kaltoinkohtelusta vastattu! Nyt koulutuskeskus Brahe kertoo tehneensä toimintaansa muutoksia Ruukin luonto- ja hevoskeskuksen toiminnasta nousseen kohun vuoksi. Mutta riittääkö se? Suomen Hippos ja Opetus- ja kulttuuriministeriö odottavat selvitystä, ja koko alan koulutus Pohjois-Pohjanmaalla on uhan alla. Lisäksi SEY ja Suomen Hippos ovat tehneet poliisille tutkintapyynnön hevoskeskusta koskevista väitteistä. Kohu on myös mustamaalannut koko hevosalaa.

Myös Keski-Pohjanmaalla, Kpedun ravialan koulussa opiskelee nuoria, joiden palautetta käsitellään kerran viikossa yhdessä koulun henkilökunnan kanssa. Oppilaitos otti kolme vuotta sitten käyttöönsä toimintamallin, jossa nuoria kuunnellaan tarkalla korvalla. Oppilaat voivat viikoittain kommentoida ja antaa palautetta nimettömänä. Niinpä nämä kaikki palautteet on myös käsiteltävä julkisesti eikä mahdollisia epäkohtia voida painaa villaisella tai lakaista maton alle.