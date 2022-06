Pääkirjoitus: Keskusta hakee nyt tosissaan rooliaan – Kokoomus jyllää ja ministerit jäävät Marinin varjoon

Keskustan kannatus on siinä pisteessä, että tekemistä riittää. Lappeenrannan puoluekokous on totinen paikka, vaikka puheenjohtaja Annika Saarikon paikka ei olekaan uhattuna. Todennäköisesti Lappeenrannassa on toisenlaiset tunnelmat kuin voitonvarmuutta uhkuvassa kokoomuksessa Kalajoella.

Saarikko joutuu joka tapauksessa laittamaan kaiken osaamisensa ja viehätysvoimansa peliin vakuuttaakseen keskustayleisön. Miten keskusta saadaan menestymään? Hyvinvointivaaleista puolue selviytyi sangen hyvin ja helpotus paistoi puheenjohtaja Saarikon kasvoilta tuloksen selvittyä. Uudet vaalit ovat jo ovella, kun eduskuntavaaleihin on alle vuosi ja puheenjohtajan karismalle on käyttöä, kun uskoa luodaan.

Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla keskustan kovaa kannatusta pidetään selviönä, mutta maailma muuttuu. Samoin ihmisten toiveet ja odotukset. Keskusta on käynyt viime vuosina läpi useita puheenjohtajavaihdoksia ja kerta toisensa jälkeen on etsitty uusia lääkkeitä. Mikä on keskustan rooli nykyajan Suomessa?

Annika Saarikko on onnistunut valtiovarainministerinä eikä hänen puoluejohtajakaudellaan ole tarvinnut jännittää skandaaleita tai pienempiäkään sotkuja. Silti homma ei toimi, jos katsoo kannatusmittausten tuloksia. Ylen kesäkuun alussa julkaiseman kannatusmittauksen mukaan eduskuntapuolueista eniten suosiotaan on menettänyt nimenomaan keskusta. Puoluetta äänestäisi nyt vain hiukan yli kaksitoista prosenttia suomalaisista. Ollaan todella kaukana keskustan suosion huipuista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vaikea korona-aika ei tukenut keskustan menestystä eikä puolue näytä nousevan Ukrainan sodan ja Nato-päätöksen keväänä. Kokoomus on uinut suosion harjalla oppositiossa. Puolueen myönteinen Nato-kanta on satanut kokoomuksen laariin.

Hallituksessa pääministeri Sanna Marin (sd.) loistaa saaden paljon huomiota Suomessa ja ulkomailla ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelun yhteydessä. Muut ministerit ovat jääneet auttamatta seinäruusuiksi. Happea ei ole riittänyt edes valtiovarainministerille, vaikka talous onkin nyt isossa roolissa.

Keskipohjanmaassa torstaina julkaistussa jutussa Saarikko arvioi, että puoluekokouksessa puhuttavat perusasiat ja ihmisten pärjääminen (KP 9.6.). Nähtäväksi jää, miten keskustan teesit purevat niihin suomalaisiin, jotka eivät osallistu puoluekokoukseen. Mistäpä muusta nyt puhutaan kuin ruokakuluista, bensan hinnasta ja asumiskustannuksista.

Lappeenrannassa Saarikko saa vastaehdokkaakseen Nato-jäsenyyttä vastustavan konkarin Paavo Väyrysen. Tämä tuo kokoukseen politiikkaan kuuluvaa väriä, joskaan se ei heilauta Saarikon asemaa mihinkään suuntaan.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.