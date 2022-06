Kokkolalainen KI-Group on isän ja veljesten yhteisyritys, jossa on omistajien lisäksi kahdeksan työntekijää – "Nykyinen henkilökunta on muodostunut hyvin läheisiksi, olemme melkein kuin yhtä perhettä"



Teemu (oik.) ja Samuel Kankaanpää esittelivät vielä tyhjänä odottavaa tuotantohallia Bosundissa. Maisa Järvelä

Myyntitöissä aiemmin ollut kokkolalainen Jouko Kankaanpää alkoi tehdä rakennustöitä parikymmentä vuotta sitten. Perheen viisi poikaa tulivat isän avuksi jokainen vuorollaan.