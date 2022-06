Minna Mustosen kolumni: Hyvin menee kun herrat nauraa

Suurteollisuuden näkymistä iloitaan, kun yritykset laajentavat ja pohtivat uusia tuotantolinjoja tai vallan uusia tehtaita Kokkolaankin perustettavaksi.

Suurteollisuusalueelta leipänsä ansaitsee moni talous, ja työntekijöiden veroeuroin kaupungin toiminnat pysyvät pyörimässä.

Itse yritysten varallisuushan ei paikkakunnalle jää, omistajatahot paksuine perstaskuineen ovat vallan muualla. Ei kahta puhetta siitä etteikö työpaikkoja ja tuloja tehtailta tarvita.

Mutta tarvitaanko niitä hinnalla millä hyvänsä?

Tälläkin hetkellä istuessani kaunista kesäiltaa likipitäen suuren tehtaan piipun varjossa, tunnen ja tiedostan teollisuuden läsnäolon. Suomen kolmanneksi suurimmasta satamasta kuuluu kesäyöhön vaimeaa työn ääntä. Suurteollisuuden piipuista tupruaa taivaalle jatkuvana pilvenä vesihöyryä, niin ainakin kerrotaan. Vanhemmat Pihlajan asukkaat muistavat kuinka erilaisia laskeumia alueelle on aikain saatossa piipuista turahtanut. Pyykit ja talojen katot olivat saaneet uuden värityksen yhdessä yössä. Niistä ajoista piiput ovat pidentyneet ja päästöt muotoaan muuttaneet.

Ykspihlajan Potin rantavedessä kahlaillessa ääni kuiskuttaa korvaan, että perhanaako teollisuudelle on uhrattu kaikki kauneimmat hiekkarannat. Mittaamattoman arvokkaat hiekkadyynit on tasoiteltu ja tuhottu, jotta on tehtaita, teitä ja varastoja saatu rakennettua.

Ykspihlajassa, välittömässä meren läheisyydessä, sijaitsee vaarallisen jätteen kaatopaikka. Se kohoaa likipitäen Kokkolan korkeimpana kohtana, ja tavoittelee taivaita. Läjitettynä on jarosiittia, joka on sinkin valmistuksen sivutuotetta. Jätevuori kasvaa jatkuvasti, siitä huolimatta, että tätä kymmeniä metrejä korkeaa vaarallisen jätteen kaatopaikkaa rajaavat Natura 2000-luonnonsuojelualue, meri ja pohjavesialue.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kokkolan kaupungin päättäjät yhdestä suusta hehkuttavat suurteollisuuden näkymiä upeiksi ja hyviksi. Hurmoksellisesta hyvän mielen pöhinästä huolimatta olisi pari vaatimatonta kysymystä Potinrannan vedessä varpaitaan liottelevalta Mustoskalta:

Kuinka moni haluaa asua vaarallisen kemikaalin käsittelyalueen takapihalla? Viimeisimmän kaavasuunnitelmaluonnoksen, minkä minä olen nähnyt, yritetään vaarallisten kemikaalien aluetta survoa yhä lähemmäksi, ainoastaan parinsadan metrin päähän asutuksesta.

Kun alueelle uusia tehtaita suunnitellaan ovatko syynä oikeasti synergiaedut, vai liian lepsut ympäristömääräykset?