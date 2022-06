"Täällä tuntuu kuin olisi kesäleirillä" – Kalajoen kokoomuksen puheenjohtaja Hanna Saari aikoo huokaista vasta illallisen jälkeen, puoluekokouksessa ääneen pääsi myös Kalajoen kaupunginjohtaja



Kalajoella tänä viikonloppuna pidettävä kokoomuksen puoluekokous on edennyt positiivisissa tunnelmissa. – So far so good, Kalajoen kokoomuksen puheenjohtaja Hanna Saari naurahtaa.