Päätoimittajalta: Puoluekokoukset tarjoavat pirskahtelevaa tunnelmaa että väkevää yritystä päästä kisaan mukaan

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan päätoimittaja.

Puoluekokouksissa pidetään hauskaa, puhutaan asiaa, valitaan puheenjohtajia, tehdään politiikkaa, ollaan huolissaan Suomesta, maailmasta ja omasta kannatuksesta. Sen suorastaan näkee naamasta ja koko habituksesta, missä vaiheessa mikäkin puolue on.

Kokoomus pirskahteli viikonlopun ajan iloa, joka lähenteli riehakkuutta. Lappeenrannassa kokoontuneessa keskustassa haettiin tiukkojen avausten kautta ratkaisuja vaisuun kannatukseen. Vasemmistoliitto valitsi opetusministeri Li Anderssonin odotetusti jatkoon kolmannelle ja viimeiselle kaudelle Porin kokouksessaan.

Kokoomuksen puoluekokous on Kalajoella, joten tapahtumasta tuli myös paikallinen uutistapaus, vaikka kokoomus puolueena ei ainakaan toistaiseksi saa suuria joukkoja liikkeelle Keski-Pohjanmaalla ja Kalajokilaaksossa. Kalajoella väkeä oli senkin edestä ympäri Suomea, yhteensä noin 1200, kun mukaan lasketaan media ja muut järjestelyissä mukana olevat.

Kalajoella ihmismääriin on totuttu matkailijoiden vuoksi, joten toistatuhatpäinen puoluekokous ei suistanut kaunista merenrantakaupunkia raiteiltaan. Siitä oltiin mielissään, että ilosanoma täkäläisen luonnon kauneudesta ja Kalajoen hienoista olosuhteista leviää entisestään.

Puoluejohtaja Orpo muisti kehua Kalajoen hienoutta. Eteläsavolainen varapuheenjohtaja Antti Häkkinen on vaimon suvun kautta tottunut viettämään vapaa-aikaa Kannuksessa ja Kalajoellakin, kertoi sunnuntaina varapuheenjohtajan paikasta kilvoitteleva entinen oikeusministeri. Puolueen varapuheenjohtajan pestiä tavoittelee edelleen myös Elina Valtonen. Kun eduskuntavaalit lähenevät ja tavoitteena on olla pääministeripuolue, on varapuheenjohtajan tehtäväkin vaikutusvaltainen ja näkyvä.

Puolueet ovat viestiltään, ideologialtaan ja luonteeltaan kovin erilaisia ja se näkyy tänäkin viikonloppuna. Kun Kalajoella kulkee tavallista enemmän sinisiin vaatteisiin pukeutuneita ihmisiä ja erityisesti tavallista enemmän niin sanottuja pukumiehiä, onLappeenrannassa keskustan puoluekokoukseen tyypillisesti pukeuduttu myös kauniisiin kansallispukuihin ja juurevaan meininkiin.

Lauantaina alkuillasta poksahtelivat Kalajoella kuohuviinipullot, kun mukavaa kokousta ja hurmoshenkistä menestystä juhlittiin. Hallituspuolue keskustakaan ei ole suinkaan luovuttanut, ei myöskään halustaan olla hallituksessa seuraavien eduskuntavaalien jälkeen.

