Silmiä piti hieraista, kun Keskipohjanmaa uutisoi tilapäisen valiokunnan materiaalia perjantaina. Valtuustoryhmät ovat perustelleet luottamustaan tai sen puutetta. Ei voi kuin todeta, että perussuomalaiset ja keskusta tekevät vastauksissaan itsensä naurunalaiseksi ja myös kaksinaismoralismin tuplamaailmanennätyksen. Keskustan Markus Anttila kirjoittaa, että "rikollinen ei voi johtaa kaupunkia hetkeäkään". Sama ryhmä oli siunaamassa viime kaudella rattijuopumukseen syyllistyneen puheenjohtajuutta.

Perussuomalaisten Kivelä nimittelee Isotalusta "rääväsuuksi", kun vpj. Peltokankaan (ps.) poliittisen uran ainoa sisältö on törkeä suunsoitto.

Isotaluksen vastine on asiallinen ja hyvin kirjoitettu. Siinä on sanottu tapaukseen kaikki olennainen ja se kannattaa jokaisen kaupunkilaisen lukea huolella. "Oikeusvaltiossa teon seuraamusten on oltava oikeudenmukaisessa suhteessa teon vahingollisuuteen." Tapaus tapahtui viime valtuustokaudella, anteeksi on pyydetty, toiminta korjattu, vastuu kannettu.

Haluaisin Reino Herleviltä henkilökohtaisesti vastauksen, olisiko hän toivonut, että hänen rattijuopumuksensa olisi käsitelty samalla menetelmällä kuin Isotaluksen asia?

Saimme lehdestä lukea myös, että maanantain kokouksessa ei ole paikalla yhtään varapuheenjohtajaa. Pitkä asialista, kaikkein kovin paine on kohdistunut Isotalukseen. Kokouksessa ei ole varapuheenjohtajaa paikalla, jos Isotalus ei syystä tai toisesta voi kokouksessa toimia puheenjohtajana. Vastuunpakoilua Palorannalta ja Peltokankaalta.

Maanantaina valtuusto kävelyttää Isotaluksen teuraalle kokouksen lopuksi. Melkoinen kohokohta. Enpä uskonut, että kaupungissa nähtäisiin vielä julkista ruoskintaa, mutta maanantaina sitä voi seurata jokainen.

Kyllä hävettää koko kaupungin puolesta. Motiivit tähän ajojahtiin näkyvät viidensadankin kilometrin päähän kirkkaasti.

Harri Huhtala,

Vantaa

