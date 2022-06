Pääkirjoitus: Nato-neuvottelu voi jatkua yli Madridin – Kultarannan keskustelut osuvat oikeaan hetkeen

Presidentin Kultaranta-keskusteluissa on yksi aihe ja se on Suomen Nato-jäsenyys kaikkine höysteineen. Toki aiheena yleisemmin ovat Pohjoismaat. Kaksipäiväiset keskustelut keskittyvät ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, mikä tuntuu nyt erityisen ajankohtaiselta. Tänä vuonna teemana on ”Vastuunsa kantava, vahva ja vakaa Pohjola”.

Ukrainan sota sai Suomessa aikaan ennenäkemättömän Nato-kannatuksen. Kansalaisten voimakkaasti kannustamana Suomen valtiojohto teki, voisiko sanoa jopa viimein, myönteisen päätöksen hakea Nato-jäsenyyttä. Juuri kenelläkään ei ole varaa hämmästellä sitä, miten nopeasti neutraalit ja kielteiset Nato-kannat kääntyivät myönteisiksi.

Nato-hakemuksen jättämisestä hyväksyntään arvioitiin kuluvan vain lyhyt aika muistaen luonnollisesti, että kunkin Nato-maan ratifiointi vie oman aikansa. Turkin vastustus tuli yllätyksenä, koska taustakeskustelut oli käyty huolellisesti eikä Suomella ollut tietoa Turkin esiin tuomista voimakkaista reaktioista. Yllätys oli Suomelle ja Ruotsille yhteinen.

Miten sitten Turkin näkemyksiin olisi pitänyt ja pitäisi suhtautua? Toisaalta on lähdetty siitä, että tuumaakaan ei anneta periksi vaatimuksille. Toisaalta diplomatialle on haluttu antaa tilaa. Suomi jatkaa Nato-jäsenyyden hakemista Turkin vastustuksesta huolimatta, vakuutti tasavallan presidentti Sauli Niinistö sunnuntaina.

Presidentin Kultaranta-keskustelujen päävieras on Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg, jonka Turkki-kommentointeja seurataan tarkoin muuallakin kuin Kultarannassa. Pääsihteeri toivoo kuten kaikki muutkin, että asia saataisiin ratkaistua mahdollisimman pian.

Stoltenberg kuitenkin muistutti sunnuntaina Suomessa, että Turkki on tärkeä liittolainen ja ymmärsi sen huolia esimerkiksi terrorismista. Turkki sai siis hienovaraista kohtelua ja pakko kai on luottaa siihen, että tämä on oikea tapa. Myös Niinistö korosti sunnuntaina Suomen tuomitsevan terrorismin kaikissa muodoissa.

Naton Madridin kokousta on pidetty tärkeänä aikarajana. Nyt näyttää siltä, että lopullista ratkaisua Suomen Nato-jäsenyydelle ei välttämättä saadakaan kesäkuun lopun odotetussa kokouksessa. Kultaranta-keskusteluissa oli tärkeää korostaa sitä, mistä on kysymys: turvallisuudesta ja mikä ikävintä Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

