Pääkirjoitus: Uuden kokoomusryhmän luulisi vahvistavan Kruunupyyn hankkeita

Maanantain uutispommi laittoi Kruunupyyn kunnalliselämän uuteen uskoon maanantai-iltana (KP-verkko 13.6.). Pro Kruunupyyn ilmoitus kokoomukseen siirtymisestä on iso asia. Kaksikielinen kokoomuksen paikallisyhdistys on perustettu, ja hankkeelle on kokoomuksen virallinen siunaus.

Kahdeksan valtuutetun ja kahdeksan varavaltuutetun ryhmä ei ole valtava, mutta Kruunupyyn kokoisessa kunnassa sillä on painoarvoa. Uuden valtuustoryhmän puheenjohtaja on Henrik Huhta. Noin 8400 asukkaan kunnan valtapuolue on RKP.

Pro Kruunupyy on profiloitunut erityisesti kamppailustaan sosiaali- ja terveyspalveluiden puolesta. Kruunupyyn kuuluminen Pohjanmaan hyvinvointialueeseen ei ole kaikkien mieleen. Myös maakuntavaihdosta on esitetty, mutta riittävää vastakaikua tälle hankkeelle ei ole löytynyt, pikemminkin vastustusta. Kokkolan näkökulmasta Kruunupyyn suuntautuminen ja kansalaisten pendelöinti Keski-Pohjanmaalle nykyistäkin innokkaammin tuntuisi luontevalta.

Kruunupyy on tähänkin asti hankkinut sote-palveluita Keski-Pohjanmaalta. Valtuustoryhmän puheenjohtaja Henrik Huhta totesi maanantaina kiinnostuksesta ”raivata esteitä, jotka sulkevat meiltä pois osallisuuden maakuntarajan toisella puolella tapahtuvaan kasvuun”.

Keskipohjanmaan ensimmäisenä kertoma uutinen herätti ansaittua kuhinaa kunnanvaltuuston kokouksessa maanantaina ja luonnollisesti muutenkin. Kruunupyyn keskustelu vilkastunee ja ainakin monipuolistuu. Kokoomus on gallupien suosikki ja vahva ehdokas myös pääministeripuolueeksi. Entisen Pro Kruunupyyn jäsenten uusi tuleminen kokoomusryhmänä vankistanee ryhmän asemaa. Suuren puolueen osana on mahdollisuus saada näkemykset kuuluviin myös isolla kirkolla.

Niin Kruunupyyssä kuin muuallakin tarvitaan ennen kaikkea oman kunnan puolesta puhumista ja kaikkea järkevää yhteistyötä. Toivottavasti se onnistuu Kruunupyyssä siten, että asukkaiden näkemyksiä kuullaan ja ihmiset tuntevat olonsa turvallisiksi.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.

