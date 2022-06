Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Suomalaisetkin maatilat ovat ajautuneet vakavaan kustannuskriisiin sotahintojen vuoksi

Suuri osa suomalaisista maatiloista on ajautunut vakavaan kustannuskriisiin. Syynä on Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Levottomuus on nostanut esimerkiksi lannoitteiden ja polttonesteiden hinnat kaksinkertaiseksi vuoden takaisesta. Samassa ajassa esimerkiksi maidon tuottajahinnat ovat nousseet noin 36 sentistä litra noin 46 senttiin litralta. Yhtälö on varsin rankka tuottajan näkökulmasta.

Keväällä valtiovalta pyrki helpottamaan viljelijöiden taakkaa ylimääräisellä 300 miljoonan tukipaketilla. Kuitenkaan tästä tukipaketista eivät kaikki rahat menneet toimeentulon parantamiseen vaan lähes 200 miljoonaa euroa kohdistettiin ympäristösuojeluun ja ilmastonmuutosta hillitseviin investointeihin, joilla ei ole suoranaista yhteyttä viljelijöiden toimeentuloon.

Mitä tavalla tuo runsas sata miljoonaa helpotti yksittäisen tilan ahdinkoa. Valtiovalta tuplasi energiaveron palautukset polttoöljyssä, ei sähkön hinnassa. Eräs tuottaja kertoo täyttävänsä lisäpalautuksella traktorinsa polttoainetankin 4-5 kertaa. Vastaavasti luonnonhaittakorvausta korotettiin noin 50 euroa hehtaari. Sitä kautta tulonlisäys on noin 11 000 euroa vuodessa. Summa kuulostaa isolta, mutta se on kovin pieni tilan noin 800 000 euron liikevaihdossa.

Suurelta kuulostava 300 miljoonaa olikin pieni kädenojennus yksittäisellä tilalla. Valtiovallan kannattaa edelleen kuunnella tarkalla korvalla viljelijöitä. Kuunnella miten he jaksavat ja kuinka heidän toimeentulonsa kehittyy. Samalla on valmistauduttava auttamaan viljelijöitä tavalla tai toisella lisää. Tämän kesän lannoitteet maksoivat vielä viime syksynä kohtuullisesti, sillä raju hinnannousu alkoi vasta myöhemmin viime vuonna. Tulevana syksynä on voitava ostaa sama määrä lannoitteita kuin aiemmin. Muussa tapauksessa ruuantuotanto Suomessa vähenee.

Suomalainen viljelijä ansaitsee tekemästään kovasta työstä säällisen toimeentulon kuten kaikki muutkin. Toisaalta Suomella ei ole varaa poistaa viljelyksestä enää yhtään hehtaaria. Ruoantuotannon omavaraisuus on tärkeä osa huoltovarmuutta. Nato-neuvotteluissa Suomen on pystyttävä vakuuttamaan muut jäsenmaat omalla vahvalla puolustuksella. Vahvaan ja luotettavaan puolustuskykyyn kuuluu myös uskottavasti omavarainen maataloustuotanto.

