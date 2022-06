Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Epämuodikas mutta erinomainen – "Mukavan pitkä jälkimakukin joka syvenee hienosti"

Viiniarvio

Iniesta Finca El Carril Valeria 2019, Espanja, 14,65 €

No nyt nappasi! Vaikka pikaisesti katsookin etukäteen etiketin ja mielestään tietää mitä lasiin kaataa, on joskus silti luvassa yllätys. Siis positiivinen yllätys. Ja todella harvoin niitä sattuu valkoviinien kanssa. Espanjalainen Valeria on valkoviiniksi hieman kalliimpi ja vielä tehty Chardonnay rypäleestä, joka ei ole suosikkejani, joten en odottanut mitään suuria, mutta toisin kävi.

Tuoksu on heti runsas ja täyteläinen, jopa kermaisen oloinen. Paahteista persikkaa ja hyvin kypsää sitrusta, hiven tammisuutta. Ihan jotain muuta kuin hapokkaat Rieslingit ja Sauvignon Blancit.

Maku on vielä yllättävämpi. Täyteläinen ja pehmeä, hapokkuus on hyvin piilotettu persikan, melonin ja vaniljaisen tammisuuden alle. Mukavan pitkä jälkimakukin joka syvenee hienosti. Tätä maistellessa tulee heti nälkä. Paneerattu kuhafile ja papusalaatti oli erinomainen valinta näin runsasmakuisalle viinille. Suosittelen nimenomaan valkoiselle kalalle. Myönnän, että tämä on totaalisen poikkeava tämän hetken hapokkaasta riesling-trendistä, mutta jos viini on minusta maukas, se myös saa sen mukaiset pisteet ja kehut.