Keskipohjanmaan Tv-viikon valinta: Luonneroolien jokamiestähti

Mies joka kuoli. Ohjaus Samuli Valkama, 2022 Elisa Viihde Viaplay su 19.6.

D.O.A. (Dead on Arrival) – Kuollut jo saapuessaan (1949) on täydellinen mustan elokuvan nimi. Mies joka kuoli taas vahva ehdokas napakimmasta otsakkeesta kotimaiselle hirtehissarjalle. Rudolph Matén klassikossa Edmond O’Brienin roolihahmo myrkytettiin radioaktiivisella yhdisteellä. Miehelle jäi muutama päivä aikaa etsiä syyllistä omaan kuolemaansa.

Antti Tuomainen on kansainvälisesti luetuimpia suomalaiskirjailijoita. Romaaniin perustuvassa Samuli Valkaman sarjassa Jussi Vatasen esittämä Jaakko kuulee kuolemantuomion lääkäriltä. Hänetkin on myrkytetty hitaasti tappavalla aineella. Onko se tullut sienistä? Sieniyrittäjällä on kilpailija (Kari Hietalahti) sekä autonkuljettajan kanssa pettävä vaimo (Saara Kotkaniemi). Sarjan Mies joka kuoli toisessa jaksossa japanilaiskollega vie suomipojan Aokigaharan kuuluun ”itsemurhametsään”. Sen pitäisi olla hyvä kasvualusta sienille. Huumori on sysisynkkää, mutta kerronta kepeän tyylikästä. Mies joka kuoli on ohjaaja Valkaman toistaiseksi paras työ. Arkitunnelma kohoaa milloin unenomaiseksi, milloin samurai-Yojimboksi. Ratkaiseva panos on kuvaaja Anssi Leinolla ja äänisuunnittelija Pietari Koskisella sekä säveltäjä Lasse Enersenin hitchcockiaanisella musiikilla.

Viimeistään tällä roolilla, ja ensi vuonna tulevalla Aki Kaurismäen Kuolleilla lehdillä, Jussi Vatanen nousee miesnäyttelijöidemme eturiviin. Hän osaa niin kevyen kuin painavan ilmaisun. Sanojen takana on hiljaista auktoriteettia, silmissä ja ilmeissä ristiriitaisten merkitysten koko kirjo. Vatanen on luonnenäyttelijä, kotimaisten elokuvien ja sarjojen jokamiestyyppi, mutta nyt selvästi myös tähti. Muutenkin sarja on herkullisesti roolitettu. Sienifirman henkilöstökokous on suomalaisen ensemblenäyttelemisen juhlaa. Tuomaisen kirjan pohjalta Brendan Foleyn käsikirjoituksen vuoropuhelu lyö kättä osasuoritusten, kuvauksen ja ohjauksen kanssa loisteliaalla rytmillä.