Päätoimittajalta: Samanarvoisesti, inhimillisesti kohti Kokkola Pridea – Se ei ole keneltäkään pois, jos kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja arvokkaita

Päätoimittajalta

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan päätoimittaja.

Ihmisten välinen yhdenvertaisuus on ajatuksena ja tavoitteena itsestään selvä vaikka se ei käytännössä kaikilta osin toteudukaan. Ihmisten uskonto, ihoväri, etninen tausta, kotimaa, sukupuoli tai ikä yhdistävät ja erottavat. Joskus muut ihmiset määrittelevät, mikä on normaalin mittapuu. Kun puhutan pridesta, sana liitetään usein sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin, mutta kysymys on laajemmastakin asiasta.

Mitä tarkoittaa yhdenvertaisuus. Minulle se tarkoittaa sitä, että ihmiset ovat samanarvoisia ja arvokkaita. Toivoisin jopa, että Pride-viikkoa tai Pride-päivää ei tarvitsisi erikseen viettää sen asian korostamiseksi. Että yhdenvertaisuus, samanarvoisuus ja tasa-arvoisuus olisivat tavanomaisia lähtökohtia.

Me kaikki olemme erilaisia ja omanlaisiamme. Meillä on erilaisia poliittisia, uskonnollisia ja yhteiskunnallisia näkemyksiä ja arvoja. Olemme naisia, miehiä, ihmisiä, jotka suuntaudumme esimerkiksi seksuaalisesti tavallamme. Olemme paljon muutakin kuin "suuntautumisemme". Olemme äitejä, isiä, ystäviä, vesiuimareita, työntekijöitä, jonkun lapsia. Ihmisiä.

On tavattoman helppoa kuulua siihen ryhmään, johon itse kuulun: valkoihoinen, koulutettu, perheellinen, kirkkoon kuuluva, hetero, jolla on vielä kaiken lisäksi mahdollisuus ilmaista mielipiteensä, ilman uhkaa hengen tai terveyden menettämisestä. Enemmistöön kuuluminen ei vaadi erityistä rohkeutta.

Toivoisin, että kirkkomme olisi suvaitseva ja armollinen, että me ihmiset sallisimme muille ihmisille vähintään saman kuin itsellemme, että lauantaina Kokkola Priden päivänä emme kärjistäisi ja asettelisi vastakkain. Että kohtaisimme ennakkoluulomme ja antaisimme ihmisten elää omannäköistään elämää. Ei lyödä ketään ainakaan Raamatulla eikä toisin päin.

Jokaisessa kaupungissa, yhteisössä ja työpaikassa on hyvä ottaa käyttöön sellainen lähtökohta, että ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus toteutuvat samanarvoisesti ja inhimillisesti. Se ei ole keneltäkään pois.