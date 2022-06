Pääkirjoitus: Julkisuuden rajoja voi hakea, mutta ei määrätä vaikka olisi presidentti tai pääministeri

Keskustelu Suomen valtiojohdon lasten kuvaamisesta on tuonut mielenkiintoisella tavalla näkyviin tärkeän asian. Näkyvillä paikoilla työskentelevien ihmisten perheiden suojan ja toisaalta sen varjopuolen, jonka hyvin julkinen asema tuo tullessaan. Suomessa media on hyvin hienotunteinen ja erityisesti lasten ja nuorten suoja on korkealla. Media päättää itse siitä, mitä julkaisee.

Keskustelu heräsi siitä, kun presidentti Sauli Niinistön Aaro-poikaa kuvattiin Paavo Nurmen kisoissaTurussa tiistaina. Presidenttipari oli tyytymätön kuvien julkaisemiseen muun muassa Helsingin Sanomissa ja iltapäivälehdissä. Kuvat oli kuvannut Suomen Tietotoimiston (STT) kuvaaja.

Niinistö arvioi torstaina Iltalehden haastattelussa, että tiedotusvälineiden voisi olla hyvä käydä läpi pienten lapsien kuvaamista koskevia käytäntöjä keskenään ja JSN:n kanssa. Niinistö viittasi JSN:n periaatelausumaan, jonka mukaan alle 7-vuotiaan kuvaamiseen tarvitaan aina huoltajan lupa. Presidentti kertoi, ettei olisi antanut lupaa poikansa kuvaamiselle tiistaina, jos sitä olisi kysytty. Iltalehden haastattelussa JSN:n puheenjohtaja Eero Hyvönen sanoi torstaina Iltalehdelle, ettei katso presidentin mainitseman periaatelausuman kieltävän alle 7-vuotiaan lapsen kuvaamista ilman vanhempien lupaa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) puolestaan tuli julkisuuteen Twitterin kautta samantyyppisellä ajatuksella Niinistön jälkeen. Marin ilmoitti suhtautuvansa puolisonsa kanssa kielteisesti lapsensa kuvaamiseen ja kuvien julkaisemiseen. Marinin mukaan "lapsella on oikeus yksityisyyteen, vaikka vanhemmat ovat julkisessa työssä".

JSN:n Hyvösen mukaan on hyvä, että Marin on esittänyt julkisuudessa tahtonsa lapsensa kuvaamisesta. Vanhemmat eivät kuitenkaan voi kieltää ketään julkaisemasta lastensa kuvia varsinkaan, jos kuvauskohde on julkisella paikalla (STT:n juttu Keskipohjanmaassa 18.6.).

Esimerkiksi presidenttiparin lapsi kuvattiin julkisella paikalla urheilutapahtumassa. Kuvalla oli uutisarvoa, koska tilanne oli poikkeuksellinen. Lisäksi presidentin perhe oli täysin avoimesti kuvattavissa ja epäilemättä myös kansalaisten kuvattavissa. Journalistin ohjeiden mukaan julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta. Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

Suomalainen media tuntee vastuuna ja iso keskustelu voitaisiin käyttää esimerkiksi lasten some-kuvien jakamista myös yksityisten ihmisten tileillä. Vaikea kuvitella, että Suomessa lähdettäisiin "jahtaamaan" merkittävässä asemassa olevien henkilöiden perheitä lapsista puhumattakaan. On kuitenkin ero sillä, ollaanko kuvaa tai videota hakemassa hyvin yksityisistä tilanteista vai kuvataanko täysin julkisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lisäksi aina on ero kuvaamisella ja julkaisemisella. Kuvaaminen ei elo vielä julkaisupäätös.

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajan mukaan julkisen vallankäyttäjän yksityisyyden suoja on alentunut, mutta lapsiin tulee suhtautua tavallisina kansalaisina. Normitasoon kuitenkin kuuluu, että ketä tahansa saa kuvata ja julkisella paikalla otettuja kuvia saa julkaista. Jokainen media ja julkaisija kuitenkin päättää, mitä julkaistaan. Valtiojohtokaan ei päätä julkaisemisesta vaan sen tekee päätoimittaja. Huoli omasta lapsesta on täysin ymmärrettävä. Ilman sitäkin on lasten asema ja julkisuuden vaikutukset kaikissa tapauksissa otettava huomioon.

Aaro-pojan kuvan julkaisemisesta on tehty kantelu Julkisen sanan neuvostoon perjantaina. JSN:n ratkaisu on merkittävä, koska se luo mallia vastaaville tilanteille suomalaisessa yhteiskunnassa ja mediassa.

