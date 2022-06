Tiina Ruotsalan kolumni: Kaikki suojelevat eläintä, mutta kuka suojelisi ihmistä

Eläinten kanssa tehtävästä työstä leipänsä saava tuttava päivitteli nykymenoa, jossa eläimet näyttävät ohittaneen ihmiset. Kaikkihan tällaista eivät suinkaan kummeksu eivätkä pahoittele. On täysin normaalia, että eläimestä käytetään eläinlääkärin vastaanotollakin määrettä hän eikä se. Sen sijaan ihmisistä puhuttaessa hän korvataan sanalla se, sekin ihan luonnollista.

Tuttava jatkoi, että esimerkiksi maataloudessa monella yrittäjällä on nousemassa seinä eteen. Taloudelliset uhkakuvat lisääntyvät, ihmisen henkinen sietokyky alkaa olla rajoilla. Jos taakkaa ei ole jakamassa kukaan, esimerkiksi elämänkumppani, voi edessä olla täydellinen romahdus. Syvä masennus, jossa mikään ei tunnu miltään eikä sängyn pohjalta enää nousta.

Luemme lehdistä eläinrääkkäystapauksista, joissa esimerkiksi naudat ovat seisset omissa ulosteissaan eikä niitä ole enää ruokittu pitkään aikaan. Kun valvontaeläinlääkäri lopulta tulee tilalle, saattaa edessä olla näky, jossa osa eläimistä on menehtynyt ja valtaosa joudutaan lopettamaan.

Kukaan ei puolusta tällaista tapahtunutta, se on viatonta luontokappaletta kohtaan hirveä vääryys. Kun tapaus tulee julkiseksi, somekohu on vailla vertaa. Eläinten hyvinvoinnista vastannut ihminen on "ripustettava munista hirteen", hänet on tuomittava ikuisiksi ajoiksi vankilaan, koska Suomessa kuolemanrangaistus ei "valitettavasti" ole käytössä.

Eläimet lopetetaan, elinkelpoiset yksilöt pääsevät parempiin oloihin, mutta tämä elämänhallintansa täysin menettänyt ihminen jää yksin.

Tuttava kiihtyy pohtiessaan, että kukaan ei välitä ihmisestä. Kukaan ei puutu kärsivän ihmisen elämäntilanteeseen. Sivusta voidaan seurata ja ehkä päivitellä, kun esimerkiksi tilallisen alamäki on alkanut. Lopullinen ratkaisu tehdään vasta siinä vaiheessa kun kaikki, myös eläimet, kärsivät. Niinpä eläimet saavat avun, vaan ei edelleenkään ihminen.

Tuttava uskoo, että jos tällainen eläinrääkkääjä pääsisi vankilaan, hän olisi luultavasti helpottunut. Vihdoinkin saisi vain olla.

Me olemme tehneet eläimistä ihmisiä ja ihmisistä eläimiä. En usko kenenkään ihmisen syntyvän lähtökohtaisesti pahana, vaan käytökseen on aina syynsä. Toki on sadisteja, psykopaatteja ja tunne-elämältään häiriintyneitä, jotka nauttivat eläimen ja ihmisen tuskasta. Valtaosa on kuitenkin tavallisia ihmisiä, jotka alan valitessaan lähtevät sitä toteuttamaan aivan toisista lähtökohdista kuin mihin pahimmillaan päätyvät.