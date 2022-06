Pääkirjoitus: Arvokas ja turvallinen vanhuus on meidän jokaisen vastuulla

Keskipohjanmaa haluaa haastaa päättäjiä, omaisia, iäkkäitä ihmisiä itseään pohtimaan, millainen on hyvä vanhuus ja miten sen voi saavuttaa. Kenen vastuulla on ihmisarvoinen elämä kaikenikäisenä?

Kun puhutaan vanhusten asioista, usein keskitytään ongelmiin, eikä se ole ihme. Iäkkäät ihmisetkään eivät ole yhtenäinen ihmisryhmä, joilla on kaikki samoin. Moni ikäihminen, miten tuo ikäraja määritelläänkään, viettää aktiivista, omanlaistaan, mukavaa elämää. Se voi sisältää mökkeilyä, harrastuksia, läheisten seuraa, kotitöitä. Kaikkea sitä, mistä töissä olevat ihmiset haaveilevat: Kun olisi kerrankin riittävästi aikaa tehdä pelkästään sitä, mitä itse haluaa.

Vuosia on keskusteltu vanhusten elämästä, hyvästä hoidosta, turvallisuudesta ja turvattomuudesta. Hokema kodista parhaana paikkana tuntuu pysyvän totena silloinkin, kun koti edustaa turvattomuutta, yksinäisyyttä ja hoidon puutetta. Kaikkialla Suomessa on suhteellisen korkeat "vaatimukset" päästä palvelutaloon, hoivakotiin tai muuhun laitokseen sen sijasta, että palvelut järjestettäisiin kotiin. Ovatko nuo pääsyvaatimukset jo liian korkeita? Pidetäänkö ihmisiä kotona sellaisissakin tilanteissa, joissa se ei ole inhimillistä ja turvallista?

Kysymys on ennen kaikkea rahasta. Laitoshoito tai millä nimellä sitä halutaankaan kutsua, on kalliimpaa kuin ihmisen kotona asuminen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden taloudesta ja toisaalta esimerkiksi hoitajapulasta puhutaan paljon. Miten ihmisiä hoidetaan kotona tai laitoksessa, jos ei ole henkilökuntaa sitä tekemässä ja rahaa, jolla palveluita hankitaan.

On sydäntä särkevää ajatella iäkkäitä ihmisiä, jotka eivät terveytensä tai korkean ikänsä vuoksi pysty huolehtimaan itsestään ja joilla ei ole lähiomaisia, jotka sen tekevät. Pääkaupunkiseudun tilanne on varmasti vaikeampi kuin alueilla, joissa lähimmäisistä on totuttu pitämään itsekin huolta ja yhteisvastuuta tunnetaan.

Jokainen haluaa ja ansaitsee vanhuuden, joka ei ole pelkkää huolta selviytymisestä vaan ihmisarvoista ja turvallista, mielekästä ja hyvää. Päättäjä, omainen, iäkäs ihminen itse, miten tämä ratkaistaan. Vastuu siitä, ettei pelkästään puhuta, on meillä kaikilla.

