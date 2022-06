Kesän kilpailukauteen valmistautuminen sujui tänä keväänä työharjoittelun ohessa, kirjoittaa Kokkolan Veikkojen pituushyppääjä Roosa Määttälä Kyvyt kertovat -blogissaan



Tervehdys! Kesä on jo pitkällä urheilijan näkökulmasta, mutta oma kilpailukausi on vielä avaamatta. Mennyt kevät on ollut monella tapaa erilainen kuin ennen.