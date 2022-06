Ykspihlajan Pottiin kaavaillaan lisää pienvenelaitureita – Kokkolan kaupunginhallitukselle esitetään myös laitureiden vuokrien nostoa



Maanantaina on Kokkolan kaupunginhallituksen kokous, jossa päätetään muun muassa pienvenelaitureita koskevasta asiasta. Ykspihlajan Potti on vierasvenesatama, ja kaupungin tavoitteena on kasvattaa siellä pienvenelaitureiden tarjontaa.