Viidennet koronarokotukset aloitetaan Pohjanmaalla

Pohjanmaan hyvinvointialueella on alettu tarjoamaan viidensiä koronarokotteita voimakkaasti immuunipuutteisille henkilöille.

Alustavien tutkimustulosten mukaan vakavasti immuunipuutteisilla neljän rokoteannoksen antama suoja ei ole yhtä hyvä kuin terveiden aikuisten kolmesta rokotteesta saama suoja. Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että vakavasti immuunipuutteisten suojaa voidaan parantaa tehosteannoksilla. Viidennet tehosteannokset aloitetaan voimakkaasti immuunipuutteisille yli 12-vuotiaille.

Vaikka koronatilanne Pohjanmaalla pysyttelee melko rauhallisena, koronaa kuitenkin edelleen todetaan ja osa sairastuneista tarvitsee sairaalahoitoa. Etenkin vanhuksilla ja henkilöillä, joilla on perussairauksia, on riski sairastua vakavasti. Nyt suositellaan uusia tehosteannoksia niille 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt. Viides rokote voidaan antaa, kun neljännestä rokotteesta on kulunut 4 – 6 kuukautta.

Viidettä annosta ei tarvitse ottaa, jos on saanut neljä rokotetta ja sairastanut koronataudin.