KRP Rydmanista: Ei sellaista uutta tietoa, että päätös jättää esitutkinta aloittamatta olisi ollut väärä

Helsinki

Keskusrikospoliisin (KRP) rikoskomisario Jyri Hiltunen sanoo, että vuonna 2020 selvitettyihin tapauksiin ei ole tullut mitään sellaista uutta tietoa, että KRP:n päätös jättää esitutkinta aloittamatta kansanedustaja Wille Rydmanista (kok.) olisi ollut väärä.

Hiltunen kuitenkin kertoo, että yhden Helsingin Sanomien jutussa esiintyneen henkilön osalta asiaa vielä selvitetään. KRP ei vuonna 2020 kuullut kyseistä henkilöä.

Hiltunen sanoi tiistaina hieman ennen kello yhtä iltapäivällä, että tämän henkilön osalta asiaa täytyy vielä harkita, katsoa ja kysellä asiasta lisää.

– Selvitettyihin tapauksiin liittyen ei ole tullut mitään lisää. Niiden tapausten kohdalla mikään ei ole tietääkseni muuttunut, Hiltunen sanoo.

Myöskään jutussa esiintyneiltä ei ole tullut KRP:lle yhteydenottoja.

KRP teki vuonna 2020 esiselvityksen asiasta, mutta muutaman päivän jälkeen se lopetettiin. Poliisin mukaan mikään ilmi tullut teko ei ylittänyt tutkintakynnystä.

Hiltusen mukaan kokoomukselta on tullut KRP:n kirjaamoon pyyntö selvittää Rydmanin tapausta lisää. Hiltunen ei ole vielä kuitenkaan tutustunut pyyntöön tai siihen, onko siinä mahdollisesti jotain uutta tietoa. Kokoomus on aiemmin julkisuudessa kertonut toivovansa poliisin selvittävän vielä asiaa.

KRP alkoi alun perin selvittää asiaa siksi, että ilmoituksen tullessa ei ollut vielä tietoa siitä, kuka on ilmoittaja, kuka on mahdollinen epäilty eikä edes tiedetty sitä, mikä teko on kyseessä. Asia tuli ensin esiin seksuaalisen kaltoinkohtelun uhreja auttavassa chat-palvelussa.

– Ei ollut paikallispoliisia, mihin siirtää. Siksi aloimme selvittää sitä täältä, Hiltunen sanoo.