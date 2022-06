Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Viimeinen kesä yhdessä



★ ★ ★ The Summer I Turned Pretty. Ohjaus Erica Dunton ym. , 2022 Prime Video Amazonin suoratoistopalvelu Prime Videossa alkaneen The Summer I Turned Pretty päähenkilö, poikien perään haikaileva tyttö, tuo mieleen Netflix-elokuvan To All the Boys I’ve Loved Before.