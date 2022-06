Kaupat on tankattu täyteen ruokaa ja juomaa: "Juhannus sinänsä on turvattu" – Katso video Prisman varastosta



Ylivieskan Prismajohtaja Marko Jylhä (vas.) ja pt-myyntipäällikkö Tomi Pakarinen juomaosastolla, jossa on varauduttu myös juhannuksen jälkeen tuleviin helteisiin.

Juhannuksena juomat ovat isoin kokonaisuus, jonka menekkiin päivittäisvarakaupoissa on valmistauduttu jo hyvissä ajoin. – Vissyä ja vettä on hankittu varastoon jo reilu kuukausi sitten, ja nyt on pakko varautua tuleviin helteisiin, kertoo päivittäistavaraosaston myyntipäällikkö Tomi Pakarinen Ylivieskan Prismasta.