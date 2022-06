Antti Savelan kolumni: Haapajärvi on Suomen paras kaupunki, mutta voi, millaisia päätöksiä sen valtuusto tekee

Kotikaupunkini Haapajärvi on Suomen paras kaupunki. Sehän sanoo jo maalaisjärkikin. Mutta tilanpuutteen vuoksi keskityn seikkoihin, joilla tuota ylivoimaista asemaa pyritään heikentämään.

Viimeinen valtuuston kokous 20. kesäkuuta sai mieleni yhtä apeaksi kuin selostaja Pentti Salmen Juha Miedon sadasosatappio Thomas Wassbergille Lake Placidin talvikisoissa 1980. "Kyllä tämä nyt vetää mielen matalaksi...."

Ensin valtuusto päätti – tosin ei onneksi yksimielisesti – että Haapajärven Vuokratalojen osakepääomaa korotetaan, ja otetaan vielä Vuokratalojen nimissä kallis laina kahden paritalon rakentamiseen Savimäen puhtoon noin 2,5 kilometrin päähän keskustasta. Periaatteessa ok, mutta valtuustolta unohtui ihan pieni yksityiskohta. Vuokratalojen hallitus ei ollut asiaa esittänyt eikä käsitellyt. Siksipä juurikin osa hallituksesta vastusti ja oli huolissaan kaupungin varojen käytöstä. Varsinkin kun verukkeena käytettiin Vuokratalojen pitkään ja huolella valmistellun hankkeen kangertelua sen teknisen seikan vuoksi, että pientalokorttelin rakentamiseen ei saatu tarjouspyyntöjä epävarmojen sotahintojen vuoksi.

Tuskin Savimäenpuhtoon tarjouksia sen kummemmin tulee. Parasta olisi antaa ammattilaisten eli Vuokratalojen tehdä työnsä ja pyytää pientalokortteliin uudet tarjouspyynnöt ja liittää niihin rahoittajan eli valtion Asuntorahoituksen hyväksymät indeksiehdot. Pientalokortteli tehdään pääosin valtion varoista, toisin kuin Savimäki.

Ensin oltiin rikkaita, mutta rahanpuute tuli vastaan jo seuraavassa pykälässä. Tosin tässäkin voi kysellä hyvän hallintotavan perään. Valtuusto hyväksyi kiinteistöverojen toivossa kaavan teon Hakulinperälle Jokelaan ja Korteperälle Parkkilaan uudet tuulivoimala-alueet. Ongelma on siinä, että ilman hallituksen esitystä ja ilman valmisteluasiakirjoja valtuusto hyväksyi Unto Kanasen aloitteesta 18 voimalan kaava-aloitteen myös Korteperälle. Minun tulkintani mukaan 18 myllyn suunnitelma ihan toisaalle Haapajärvellä on niin suuri ja uusi, että se olisi pitänyt ottaa listalle kiireellisenä asiana yksimielisesti. Vieläkään 23.6. tätä kirjoittaessa emme tiedä, minne tuulivoimaloita Korteperälle tulee, vaikka hyvän hallintotavan mukaan päätettävät asiat pitää valmistella huolella ja avoimesti niin, että kaupunkilaisilla, joita kaavat koskettavat, on mahdollisuus niihin vaikuttaa. Teknisen lautakunnan ja hallituksen päätökset ovat sitä avointa tiedottamista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy