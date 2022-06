Lukijan mielipide: Korpelan Voiman kuntayhtymä tuuliajolla

Korpelan Voiman kuntayhtymä on marraskuusta 2020 lähtien ollut tuuliajolla. Kuntayhtymän virkamies- ja luottamushenkilöjohto ei osaa tai ei piittaa noudattaa valtakunnan lakia eikä jäsenkunnatkaan halua korjata asiaa. Kuntayhtymän perussopimus on useissa kohdin kuntalain kanssa ristiriidassa, yhtymävaltuuston kokoonpano ei ole tasa-arvolain mukainen ja hallintosääntö kaipaa päivittämistä. '

Näistä puutteista johtuen yhtymävaltuuston päätökset ovat virheellisessä järjestyksessä tehtyjä ja lainvastaisia. Vuosien 2019 ja 2020 vastuuvapauspäätökset pitää käsitellä uudelleen, koska hallinto-oikeus kumosi laittomat päätökset.

Kuntayhtymän toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat ovat ala-arvoisia. Yhtymähallituksen pöytäkirjat ilmestyvät kuntayhtymän nettisivulle aikaisintaan kuukauden päästä kokouksesta. Esityslistoissa ei käsiteltävistä asioista kerrota juuri mitään. Vuoden 2021 tilinpäätöksestä ei kerrota muuta kuin, että tappiota kertyi 6.5 miljoonaa. Ei edes sitä, oliko tappio kuntayhtymän vai yhtymäkonsernin tappiota.

Päätöksiään ei yhtymähallitus lähetä asianosaisille tiedoksi kuten kuntalaki edellyttää. Oikaisuvaatimuksia tehneet eivät ole saaneet päätöksiä, vaikka asioiden käsittelyistä on jo yli kaksi kuukautta. Valitusaika päätöksistä alkaa kulumaan vasta kun päätökset on annettu tiedoksi.

Mielenkiintoista on seurata, mitä yhtymävaltuusto päättää vuoden 2021 tilinpäätökseen liittyen. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjasta näkyy, että tilintarkastaja ei esitä vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Viime vuonna yhtymähallituksia johtivat Jussi Niinistö ja Piia Rautiola.

On erittäin harvinaista kunnallishallinnossa, että tilintarkastaja esittää, ettei vastuuvapautta myönnetä. Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu esittää yhtymävaltuustolle, mihin toimenpiteisiin sen pitää ryhtyä, kun vastuuvapautta ei myönnetä. Kuntalaki-teoksen kirjoittajat Heikki Harjula ja Kari Prättälä sanovat, että kysymykseen tulevat lähinnä rikossyyte tai vahingonkorvauslakiin perustuva korvausvaatimus.

Toivottavasti tarkastuslautakunta ja yhtymävaltuusto ovat nyt tilanteen tasalla ja toimivat kuten pitää toimia. Ei käy kateeksi tulevaa talous- ja hallintojohtajaa, kun hän tulee selvittämään kuntayhtymän sotkuja. Eikä hänellä ole edes virkamiehen valtuuksia selvittämiseen, onhan hän vain työsuhteessa kuntayhtymään.

Olen huomannut, että kritiikki kuntayhtymän päätöksiin on kasvanut. Jopa Lestijoki-lehden päätoimittaja on herännyt. Tähän saakka hän on kirjoittanut hyvin myötäsukaisesti ja parhain päin Korpelan nykyjohdon töppäilyistä. Nyt on Korpelan yhtymävaltuustolla vastuunkannon aika.

Pentti Untinen,

Lestijärvi