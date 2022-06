Lue tai kuuntele Vili Ruuskan juhannuskolumni: Mittumaarin magiaa

Kuuntele kolumni tästä (kolumni luettavissa alla):

Kesän kohokohta, juhannus eli yöttömän yön juhla, on tässä ja nyt. Se on kuin kesän joulu: lämpöä (joskus), valoa, sukulaisten ja ystävien kohtaamista, viimeisen päälle hyvää sapuskaa. Kesän joulu on muuten aika paljon sanottu pohjavireeltään pakanallisesta juhlasta...

Ei takerruta tähän yksityiskohtaan vaan jatketaan kuvailua. Juhannuksena kuuluu olla pitkään valveilla. Rannassa roihuava kokko karkottaa pahoja henkiä, terassilla leyhytellään hyttyssavun avulla inisijöitä väljemmille vesille.

Yöllä on hämärää ja hiljaista. Jotain mystisen tapaista. Maagistakin? No, se on jokaisen itsensä määriteltävissä, mutta ainakin esikristillisenä aikana juhannus oli sitä. Taiat ja rituaalit olivat avain hyvään satoon ja naimaonneen. Ymmärtäähän sen – esimerkiksi ruoantuotannossa elettiin käytännössä kädestä suuhun.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Täytyy myöntää, että vähän tirskahtelin ääneen, kun perehdyin tyypillisiin juhannustaikoihin. Vai mitä sanotte näistä tempauksista?

”Jos juhannuskokon hiilloksille heittää juhannusaattona kalastetun lahnan, voi kalan kylkiruotojen huomata osoittavan tulevaa puolisoa.”

”Jos kaataa tilkan väkijuomaa veteen juhannuskokon peilikuvan kohtaan ja kala hyppää, tietää se intohimoista avioliittoa.”

”Juhannusaattona pitää virsikirja kädessä juosta seitsemän kertaa myötäpäivään pihan suurimman kiven ympärillä. Kun kivelle juhannusyönä palaa, näkee tulevan sulhasensa.”

Huvittavia ja jokseenkin harmittomia rituaaleja, ei siinä mitään. Noinkohan pariutumiseni kuitenkaan on kiinni eväkkään toiminnasta? Arvelen, että virsikirjaperformanssi näkyvällä paikalla houkuttelee pikemminkin ammattiapua kuin elämänkumppanin.

On niitä hitusen vaarallisiakin uskomuksia. Irlannissa ja Venäjällä kokot poltetaan juhannusaattoa edeltävänä yönä. Jos tällöin hyppää kolmesti tulen yli, puhdistuu synneistä ja sairauksista. Saa olla melkoinen korkeushyppääjä, jos onnistuneesti kolmesti ylittää suomalaisen keskivertokokon...

Eivät samantyyppiset hullunrohkeat urhoollisuusyritykset siltikään tavattomia ole suomalaisessa juhannuksen vietossa. Varsinkin, jos väkijuomaa on pirskoteltu vesistön sijaan kurkusta alas. Olen vastuullinen enkä anna inspiraatiota tässä kolumnissa.

Lähteet kertovat, että ”meluaminen ja juopuminen ovat jo varhain kuuluneet juhannuksen viettoon”, eli on sitä osattu ennenkin. Miksi näin? Jotta pahat henget saataisiin karkotettua.

Mittumaarin magiaa siis.