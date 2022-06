EU-maiden johtajat myönsivät Ukrainalle ja Moldovalle EU-hakijamaan statuksen

EU-maiden johtajat ovat päättäneet myöntää Ukrainalle ja Moldovalle Euroopan unionin hakijamaan statuksen. Päätös tehtiin torstai-iltana Brysselissä järjestettävässä huippukokouksessa. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel kertoi asiasta Twitter-tilillään. Twiitissään Michel kuvailee tilannetta historialliseksi. "Tämä on olennainen askel matkallanne kohti EU:ta", Michel kirjoitti englanninkielisessä twiitissään. Puheenjohtaja onnitteli Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyiä ja Moldovan presidentti Maia Sandua sekä molempien maiden kansalaisia.

Katso Michelin twiitti tästä:

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.



A historic moment.



Today marks a crucial step on your path towards the EU.



Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine 🇺🇦 and 🇲🇩



Our future is together.