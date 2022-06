Kokkolassa sijaitsevan Teboilin funkkishuoltamon purku siirtyi hiljattain Vaasan hallinto-oikeuden puitavaksi – Kertaa tästä kaupunkilaisia puhuttavan jupakan vaiheet aikajärjestyksessä



Kokkolan keskustassa sijaitsevan Teboilin vanhan funkkishuoltamon kohtalo on ollut tapetilla alkuvuonna Kokkolassa – rehellisyyden nimissä sitä aiemminkin. Tällä erää Teboil-kiistassa on meneillään jonkinasteinen aikalisä; purkamisen mahdollistavasta poikkeamisluvasta on vastikään tehty Vaasan hallinto-oikeuteen kaksi valitusta.