Kaikissa pohjalaismaakunnissa voimassa metsäpalovaroitus: Älä tee avotulta nyt

Etelä-, Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla on voimassa metsäpalovaroitus. Ilmatieteenlaitoksen sivuilla kerrotaan, että metsäpalon vaara on kuivuudesta johtuen ilmeinen ja tuulisella säällä palot voivat levitä erittäin nopeasti. Lisäksi kaikissa pohjalaismaakunnissa on voimassa myös hellevaroitus ja UV-säteilyvaroitus. Kroonisia sairauksia poteville helle voi aiheuttaa tavallista enemmän oireita ja UV-säteily polttaa helposti suojaamattoman ihon auringossa. UV-indeksin arvo on pohjalaismaakunnissa iltapäivällä 6.

Metsäpalovaroitus jatkuu sunnuntaiaamun tietojen mukaan seuraavat viisi vuorokautta. Metsäpalovaroituksen aikana ei saa sytyttää avotulta. Metsähallituksen sivuilla kerrotaan, että tulenteko on sallittua hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla, mutta silloinkin tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.