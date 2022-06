Pääkirjoitus: Heinäkuu on tapahtuma-alan etsikkoaikaa

Juhannus, keskikesän juhla, on vietetty. Tulevalla viikolla kuukausi vaihtuu heinäkuuksi, joka on tyypillinen ­tai ainakin suosittu lomakuukausi.

Sattumaa tai ei, mutta monet kesätapahtumat, kuten musiikkitapahtumat, ajoittuvat heinäkuulle. Kaksipäiväinen Mustakari Memories järjestetään Kokkolassa tulevana viikonloppuna. Viikon mittaiset Kaustisen kansanmusiikkijuhlat pidetään 11.–17.7. Kokkolan Viinijuhlat järjestetään heinäkuun viimeisenä viikonloppuna.

Tämä kesä on käytännössä ensimmäinen rajoitukseton sitten koronaepidemian alkamisen keväällä 2020. Moneen kertaan on kerrottu, kuinka tapahtuma-alan toimijat ovat ottaneet osumaa taloudellisesti, koska tapahtumia ei ole voitu järjestää. Niin ikään säännöllisesti on noussut esiin, kuinka ihmiset kaipaavat konsertteihin ynnä muihin yleisötilaisuuksiin. Tänä kesänä nähdään, miten tämä tarve realisoituu.

Asiat eivät tietenkään ole niin suoraviivaisia, että kaikki olisi kiinni yhdestä muuttujasta. Osallistujan odottavalle tai epäröivälle kannalle on toinen potentiaalinen ymmärrettävä syy: Ukrainan sotatapahtumien vauhdittama inflaatio. Kuluttajien ostovoima heikkenee. Toisekseen koronakurimuksen, jo mainitun inflaation ja eräiden muiden tekijöiden vaikutuksesta keikkalippujen hintojen nostamiselle on painetta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Niinpä voi käydä niin, että tehdään toisenlaisia valintoja, kun harkitaan, miten viettää lomaa. Elämäntilanteita on tietenkin erilaisia siinä missä ihmisiä ja tapahtumiakin.

Sekin on mahdollista, että eritoten tänä kesänä festarit syövät toistensa kuormista. Toisin sanottuna tapahtumia järjestetään niin paljon, että kaikkiin ei riitä kävijöitä. Tämäkin jää nähtäväksi.

On vaikeaa sanoa, millaisia tavoitteita tapahtumajärjestäjät ovat asettaneet. Voisi kuitenkin kuvitella, että kahden vuoden epävarmuuden jälkeen kelvollinen tulos riittäisi. Kesä 2022 lienee jonkinlainen uudelleenkäynnistys. No, tuskinpa tarve elää, kokea elämyksiä ja viihtyä on kadonnut kahdessa vuodessa mihinkään.

Keskipohjanmaan haastattelussa täkäläisten tapahtumien promoottorit olivat varsin levollisin ja luottavaisin mielin. Kaustisen kansanmusiikkijuhlien taustalla häärivän Pro Kaustinen ry:n toiminnanjohtaja Valtteri Valo arvioi tuolloin, että "ennakkomyynti on noudatellut suunnilleen normivuosien määrää".

Tapahtumien järjestäjiä lipunmyyntiluvut varmasti kiinnostavat, mutta he eivät ole ainoita. Tapahtumien osallistujamäärät vaikuttavat yhtä lailla ympäröivään alueeseen ja palveluihin. Tätä aspektia ei saa unohtaa, kun arvioidaan tapahtuman onnistuneisuutta – tai vastaavasti sitä, tulisiko tapahtumaa järjestää.

On sanomattakin selvää, että keskisuuri tai suuri kesätapahtuma terästää esimerkiksi ravintoloiden ja majoitusta tarjoavien yrityksien liikevaihtoa. Se kuuluisa paikkakunnan saama näkyvyys maksaa itseään takaisin myöhemmin suoraan ja epäsuoraan. "Tänne kannattaa tulla toistekin".

Tapahtumalla voi olla paitsi veto- myös pitovoimaa. Kun kotipaikkakunnalla tapahtuu, antaa se virtaa ja kuvan elinvoimaisesta yhteisöstä. Ne päivät voivat olla – Kaustisen festivaalien slogania lainatakseni – kesän onnellisimpia päiviä.

Vaikkei edes osallistuisi tapahtumaan.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.