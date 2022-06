Pääkirjoitus: Nyt Suomi odottaa Madridin antia tilanteessa, jossa Nato-jäsenyyttä kannatetaan ennätysmäisesti

Suomen Nato-jäsenyyden kannatus on noussut uuteen ennätykseen Madridin kokouksen alla. Tuoreen HS-gallupin mukaan 79 prosenttia suomalaisista haluaa Suomen liittyvän Natoon. Jäsenyyden kannatus on ollut hyvin korkealla koko kevään ajan.

Suomen ripeästi edennyt Nato-suunnitelma on hidastunut nimenomaan Turkin vastustuksen vuoksi. Turkin mielestä muun muassa liian pehmeä suhtautuminen terrorismiin hidastaakin nyt myös Ruotsin Nato-matkaa. Selvä enemmistö suomalaisista on kuitenkin sitä mieltä, ettei Suomen pidä muuttaa lainsäädäntöään tai luopua periaatteistaan Turkin ehtojen takia.

Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon on myös puolustusliitolle tärkeä asia eikä yhden maan vaatimusten takia voi luopua Suomessa tärkeistä periaatteista. Tiistaina presidentti Sauli Niinistön on tarkoitus tavata Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan yhdessä Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin ja Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa. On pakko uskoa, että jossain vaiheessa keskustelut etenevät toivottuun suuntaan.

Ainakaan tuen puutteeseen eivät mahdollisuudet kaadu vaan Suomi on toivotettu tervetulleeksi Natoon kaikista suunnista, paitsi Turkista. Niinistö arvioi maanantaina, että Suomen saama tuki Nato-jäsenyydelle on ollut merkittävää. Juuri nyt Suomessa ollaan erityisen tyytyväisiä Yhdysvaltojen osoittamasta näkyvästä kannustuksesta.

Nyt Niinistö matkustaa Naton huippukokoukseen Madridiin johtaen Suomen valtuuskuntaa. Suomi on kutsuttu mukaan Madridin huippukokoukseen Naton kumppanimaana. Kun vielä alkuvuonna melko harva uskoi Suomen Nato-jäsenyyteen ylipäänsä, on aikataulu ilman Turkin aiheuttamaa viivytystä ollut todella ripeä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti Euroopan turvallisuustilanteen ja tasapainon kertaheitolla. Väliaika maan omasta päätöksestä Nato-jäsenyyteen ei saa olla liian pitkä.

