Pääkirjoitus: Harvinainen rikossarja tutkinnassa Pohjanmaalla

Kansainvälisesti poikkeukselliseksi rikossarjaksi kutsuttua tapausta käsitellään harvoin tiedotustilaisuudessa Kokkolassa. Nyt näin kuitenkin tapahtui, kun Tulli tiedotti rikosepäilystä tiistaina pitämässään tilaisuudessa. Siinä kerrottiin, että pohjalaisen turkisrehusekoittamon epäillään ostaneen Tanskasta koronarehua. Kyse on eläinperäisestä rehuraaka-aineesta, jossa oli sekä koronan että muiden eläintautien riski.

Tulli on tutkinut tapausta epäilynä eläinperäisten sivutuotteiden laittomasta maahantuonnista. Toisin sanoen raaka-aine on salakuljetettu Suomeen. Ongelmaksi muodostuu se, että turkistarhoille toimitetussa rehussa on ollut tautiriski. Rehun raaka-aineeksi tuotua kalajätettä oli säilytetty Tanskassa samoissa tiloissa koronan vuoksi lopetettujen minkkien kanssa. Tullin mukaan rehua ostettiin luvatta Pohjanmaalle yli miljoona kiloa. Sekoittamosta rehua jaettiin edelleen turkistarhoille.

Ruokaviraston mukaan tilanne on aiheuttanut vakavan eläintautien leviämisriskin Suomeen. Tällaisia tauteja ovat viraston mukaan kalataudit, salonella ja korona. Pohjalaismaakunnissa turkistarhaus on iso elinkeino, joka syystäkin huolestuu tautiriskistä. Kalasekoittamo on toimittanut rehua noin viidellekymmenelle pohjalaiselle turkistarhalle kevään ja kesän 2021 aikana.

Miten tähän siis tultiin? Turkistarhaus on viime vuosina kokenut vaikeuksia Suomen lisäksi muuallakin. Talous ja turkistarhausta vastustava kansalaismielipide ovat saaneet monet tarhaajat luopumaan elinkeinosta. Tanskassa koronapandemia on pitkälti lopettanut tarhauselinkeinon. Tullin tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että tanskalaisen myyjän varastoissa rehuraaka-ainetta on säilytetty samoissa tiloissa kuin koronan vuoksi lopetettuja minkkejä. Täten tautiriski siirtyi Suomeen rehun salakuljetuksen myötä.

Rehusekoittamo on ostanut kalajätettä ja siirtänyt riskin näin tarhaajille. Suomessa rikoksista epäillään kolmea henkilö. Aika näyttää lopputuloksen.

