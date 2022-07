Frida Keräsen kolumni: Netflixin hohto alkaa himmetä, mutta kuka haluaa maksaa useammasta kuin yhdestä striimauspalvelusta?

Netflixistä tuli 2010-luvulla varsinkin nuoremmille sukupolville lähes synonyymi elokuvien katselulle kotona. Eikä ihme, kun jo lähes sukupuuttoon kuolleiden videovuokraamoiden ja Anttilan topten-osaston dvd-boksien hintoihin verrattuna suoratoiston kuukausimaksulla saa kerralla valtavan määrän viihdettä. Enää ei tarvitse olla telkkarin edessä tiettyyn aikaan tai saada ohjelmaa nauhalle, kun sarjan voi laittaa pyörimään milloin tahansa. Suoratoiston räjähdysmäisen suosion myötä markkinoille syntyi nopeasti myös runsaudenpula. Löytyy HBO Nordic, Disney+, Discovery+, Yle Areena, kaupallisten televisiokanavien omat palvelut ja lukemattomat muut. Palveluista tulee samanlaista mössöä.

Netflix on palveluista edelleen suosituin ja Suomessakin kiilannut ilmaisen Areenan ohi, mutta firmalta vaikuttaa olevan puhti loppu. Alkuvuoden aikana Netflixille ennustettiin 2 miljoonan tilaajan menettämistä, ja kulissien takana on meneillään satojen työntekijöiden irtisanomiskierre. Tilausmääriä yritetään saada nousuun kieltämällä tilin salasanan antaminen kavereille ja kehittelemällä palvelusta halvempaa, mainoksia sisältävää versiota. Korealaisen Squid Gamen ja epookkidraama Bridgertonin kaltaiset megahitit vetävät yleisöä, mutta kokonaiskuvassa suurin osa Netflixin tarjonnasta on C-laatuluokan kauhuelokuvia. Pienemmät palvelut puolestaan saavat vetovoimaa yksittäisistä huippusarjoista, joita ei muualta löydy. Näissä palveluissa kokonaistarjonta on paljon niukempi. Sellaisistakin striimauspalveluista olen ottanut ilmaiskokeiluja, joista ei löytynyt kerta kaikkiaan mitään kiinnostavaa. Nykyajan turhien ongelmien huipentuma on saavutettu, kun haluaisi seurata kahta sarjaa, mutta ne ovat eri suoratoistopalveluissa.

Suoratoistopalveluiden idea oli saada paljon kerralla. Kun sarja- ja elokuvatarjonta pirstoutuu yhä useampaan palveluun, mennään takaisin kohti tilannetta, jossa pitää maksaa monesta asiasta erikseen. Kun talous on tällä hetkellä monella tiukilla, kuka haluaa maksaa useammasta kuin yhdestä suoratoistopalvelusta? En minä ainakaan.