Sodankylä-raportti Kino-Keskipohjanmaan videoblogissa – katso molemmat videot

Hannu Björkbacka

Verkossa ja näköislehdessä ilmestyvä Kino-Keskipohjanmaan elokuvavlogi keskittyy juuri päättyneisiin Sodankylän filmifestivaaleihin. Videoblogi on jaettu kahteen osaan kattavaksi paketiksi, joka esittelee niin nimekkäät tekijävieraat kuin juhlayleisön ja toimitsijat, talkoolaisiakaan unohtamatta.

Sodankylän kesän valovoimaisin vieras oli ilman muuta yli sadan elokuvan näyttelijä ja hieno ohjaaja itsekin, Mathieu Amalric. Filmihullu tuli festivaaleille katsomaan filmejä, mutta haastattelut ja omien teosten esittelyt pitivät ranskalaisen kiireisenä. Bond-filmin superkonnanakin tunnettu Amalric viihtyi päivä päivältä paremmin Sodankylän tunnelmassa – varsinkin yöttömän yön auringon viimein ilmestyessä taivaalle juhlaviikonloppuna. Videoblogissa nähdään ja kuullaan, miksi Amalric ei halunnut nimetä ”aution saaren elokuvaa”, vaikka festivaalijohtaja Timo Malmi sitä perinteiseen tapaan aamukeskustelun päätteeksi kysyi. Vlogillemme helposti lähestyttävä supertähti kertoi kuitenkin, miltä Suomi tuntuu maailmalla paljon kiertäneestä filmintekijästä. Mielipide Kaurismäestä tuli sekin kuin apteekin hyllyltä.

Suomalaisyleisölle esiteltiin myös unkarilainen Ildikó Enyedi, Berliinissä ja Cannesissa palkittu ohjaaja. Meillä hänen tunnetuin elokuvansa on Oscar-ehdokkaaksi päässyt Kosketuksissa (2017). Enyedin tuoreimmassa, viime vuonna ilmestyneessä filmissä The Story of My Wife on pääosissa Léa Seydoux’n ja Louis Garrelin tapaisia kuuluisuuksia. Säveltäjä Mauri Sumén kertoi vlogille musiikistaan loppuunmyytyyn näytökseen Buster Keatonin mykkäfilmistä Steamboat Bill Jr.

Korkeatasoisinta uutta elokuvaa, sekä fiktiota että dokumenttia, nähtiin festariohjelmassa aimo annos brasilialaistekijä Karim Aïnouzilta. Ohjaaja piti festivaaleilla tapahtuvia kohtaamisia Sodankylän parhaana puolena. Vlogissa Aïnouz vastaa hänkin kysymykseen, mitä ajattelee Suomesta – ja Juho Kuosmasesta.

Veteraanisarjaa elokuvajuhlilla edusti amerikkalainen Nicholas Meyer, 76, jonka monipuolinen ura kattaa niin Star Trekit kuin Philip Rothin romaanisovitusten käsikirjoitukset. Sodankylässä Meyer paljasti, että äitinsä, Elly Kassman, on käynyt syntymässä Suomen Turussa vuonna 1915.

Sodankylän koti- ja ulkomaisten kävijöiden tunnistama traditio on varsinkin Ison teltan näytöksissä kuultava kollektiivinen ”tshih”, kun kaikki avaavat yhtä aikaa virvoketölkkinsä alkutekstien ilmestyessä valkokankaalle. Kaksiosainen Kino-Keskipohjanmaan vlogipaketti kertoo tämän ja kaiken muun jo 37. vuoteensa ehtineestä Midnight Sun Film Festivalista, joka kahden pandemiakesän jälkeen keräsi taas 30 000 kävijää. Lapin filmihulluus ei vain ota laantuakseen.