Anniina Norrenan kolumni: Ketään ei saa seksualisoida – Edes kevyen juhannusjutun tai satiirin varjolla

Tämä on kevyt kesäjuttu.

On aika muistuttaa ihmisiä siitä, mikä on seksuaalisen häirinnän määritelmä. Tämä siksi, että jyväskyläläisen Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola 26.6. julkaistussa kolumnissaan pohtii, ovatko naisten juhannuskuvat somessa häirintää. Lyhyesti sanottuna ei.

Tasa-arvolain mukaan seksuaalinen häirintä on sanallista, sanatonta tai fyysistä luonteeltaan seksuaalista käytöstä, joka on ei-toivottua. Ei-toivotulla käytöksellä on tarkoituksellisesti tai toisasiallisesti loukata henkilön fyysistä tai henkistä koskemattomuutta.

Naisjulkkisten juhannuskuvat sometileillään eivät ole häirintää. Jos seksuaalissävytteinen kuva tulisi kysymättä yksityisviesteihin, se olisi häirintää.

On hyvä kysyä, miksi Mervola ajatteli kuvien olevan seksuaalisia. Kuvan katsoja yleensä tekee omat tulkinnat näkemistään kuvista. Tässä tapauksessa juhannuskuvat seksualisoitiin tarpeettomasti. Mitä pahaa siinä on, jos kropastaan itsevarma henkilö julkaisee uimapukukuvan somessa? Se on täysin sallittua.

Mielestäni se, että Mervolan some on ehdottanut näitä kuvia katsottaviksi, kertoo enemmän hänestä kuin kuvan ottajasta. Some tarjoaa sitä, mitä sieltä etsii.

Jotkut ovat yrittäneet puolustella Mervolan kolumnia sanomalla, että se on satiiria. Jos he ovat oikeassa, ei se tee jutusta yhtään sen parempaa. Päinvastoin. Juttu normalisoi naisten seksualisoimista somessa vitsin muodossa.

Vitsien taakse pystyy piiloutumaan, kun haluaa sanoa jotain ronskia, jota "ei nykyaikana enää saisi sanoa". Kenenkään seksualisoiminen ilman lupaa ei ole oikein. Eikä seksualisoimisen normalisointi ole oikein.

Satiiri on yhteiskunnan epäkohtien kritisoimista. Kritisoidaanko Mervolan tekstissä sitä, että naisia ei saa seksualisoida? Satiiri lajina voi olla myös hankala tunnistaa, ja monet ovat sitä mieltä, että Mervola kirjoitti tekstin tosissaan. Mikä ei myöskään ole hyvä juttu.

Ja pikku vinkki loppuun. Jos toteat, että jutun olisi voinut jättää kirjoittamatta, niin olet aivan oikeassa. Jätä se kirjoittamatta.