Pääkirjoitus: Tämä on todella suomalaista historiaa nyt, kun Naton ovet ovat selällään

Nyt tehdään historiaa, sillä Suomen Nato-jäsenyys etenee. Sotilasliitto Naton jäsenmaiden johtajat kokoontuvat parhaillaan Madridissa. Listalla on luonnollisesti monia asioita, mutta Suomen ja Ruotsin näkökulmasta on tärkeimpänä asiana kutsu Naton-jäseneksi. Suomen Nato-kevään aikana on käytetty useita kertoja sanaa historiallinen, mutta se ei ole tälläkään hetkellä liioittelua. Suomen turvallisuuspolitiikassa tapahtunut muutos Nato-optiosta Nato-jäsenyyden hakijamaaksi tapahtui erittäin nopeasti Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Liittoutumattomuus muuttui haluksi saada lisää turvallisuutta ja harteita Naton kautta.

Tiistai-ilta sen sijasta muodostui jännitysnäytelmäksi, mutta tulos oli useimmille jopa yllätys. Suomen ja Ruotsin Nato-neuvottelut Turkin kanssa etenivät siihen pisteeseen, että iltayhdeksältä voitiin huokaista. Maiden välisen yhteisymmärrysasiakirjan jälkeen todettiin, että Turkki tukee huippukokouksessa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Tasavallan presidentin Sauli Niinistönkin ilme lieveni merkittävästi allekirjoituksen jälkeen. Eikä ihme, kun puolitoista kuukautta kestänyt epäselvyys jäsenyyden etenemisestä päättyi.

Suomen ja Ruotsin jäsenyys on tärkeää myös Natolle ja se oli havaittavissa Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin avatessa Naton kokouksen keskiviikkona puolilta päivin. Hän muistutti, että kokous tekee tärkeitä päätöksiä vahvistaakseen Natoa, kun Venäjä ja Kiina haastavat sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen. "Me näytämme, että Naton ovi on auki kutsumalla Suomen ja Ruotsin liittymään liittokuntaamme." Kutsu Naton jäseneksi merkitsee sitä, että Suomesta ja Ruotsista tulee aluksi Naton tarkkailijajäseniä.

Turkki jatkoi Suomen ja Ruotsin sietokyvyn testaamista vielä keskiviikkona, kun Turkin oikeusministeri ilmoitti terroristiepäiltyjen luovutusvaatimuksesta. Tiistaina solmitun Nato-sovun pohjalta Turkki oli aikeissa esittää Suomea luovuttamaan 12 terroristiksi epäiltyä. Presidentti Niinistö totesi jo tiistaina, että Suomi ei muuta lainsäädäntöään.

Yhteisymmärryspöytäkirja on allekirjoitettu. Suomi ja Ruotsi on kutsuttu Naton jäseniksi ja nyt pulinat pois. On selvää, että Suomi ei voi antaa periksi ihmisoikeusasioissa kenenkään vaatimuksesta.

Suomalainen demokratia on puhunut, sillä kansalaisten mielipide Natoon liittymisestä on ollut jo kuukausia varsin selkeä. Nato-jäsenyyden kannattajia on ollut ennenkin ja puolueiden kesken on ollut eriäviä näkemyksiä. Ukrainan sodan kevät on muuttanut suomalaista päätöksentekoa. Sen merkittävä tulos nähdään nyt Madridissa. Presidentti ja pääministeri Sanna Marin (sd.) ovat esiintyneet yksituumaisina vieden Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa oikeaan suuntaan turvallisuustilanteen muuttuessa Euroopassa.

Päivämäärää siitä, milloin Suomi on Naton jäsen, ei vielä tiedetä. Sitä edeltää oma prosessinsa, joista merkittävä on se, että Naton jäsenmaat ratifioivat jäsenyyden. Madridin kokouksen lähestyessä ei vielä tämän viikon alussakaan voinut olla varma, miten pitkään Suomi ja Ruotsi elävät epävarmuudessa. Turkki-näytelmn päättyminen oli varmasti helpotus Natolle ja sen jäsenmaille ei pelkästään uusille hakijamaille.

Nato-johtajien hyväksymässä uudessa strategiassa Suomen naapurimaata Venäjää kuvaillaan merkittävimpänä ja suurimpana uhkana liittolaisten turvallisuudelle. Suomi teki keväällä ainoan oikean päätöksen.

