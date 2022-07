Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Rieslingiä chileläisittäin – Valkoviinin tuoksussa on yllättävän parfyyminen ja voimakas aromi

Viiniarvio

Mayu Riesling 2021, Chile, 12,98 €

Riesling toimii rypäleenä yllättävän hyvin ympäri maailmaa, jopa Chilessä. Cono Surin Rieslingit ovat ihan huippuja ja moni muukin tuottaja yltää hyvälle tasolle. Mayu on viinitalona keskitasoa parempi ja tuottanut monta positiivista kokemusta punaviineissä, joten kokeillaan miten on onnistuttu Rieslingin kanssa.

Valkoviinin tuoksussa on yllättävän parfyyminen ja voimakas aromi. Toki sitrus on kantava voima, mutta tuo orvokin tuoksu lisättynä lievällä ananaksella on hieman vieras elementti. Silti tuoksu on kokonaisuudessaan hyvä ja miellyttävä.

Selkeä sitrus palauttaa järjestyksen kun viiniä maistaa, ollaan taas lähempänä perinteistä Rieslingiä. Paitsi että jälkimakuun tulee aprikoosia, melonia ja ylimääräistä makeutta, joka vie terää viinin hapokkuudelta. Mayu ei olekaan niin raikas kuin olettaisi, mikä vaikuttaa ruokavalintaan. Itämaiseen tyyliin tehty kasvikset ja kanaa kookosmaidossa chilillä terästettynä taittoivat viinin lievää makeutta ja hapokkuus nousi paremmin esille. Tätä voisi myös nauttia ihan seurusteluviininä, koska makupaletti on aika runsas ja hapokkuutta vähemmän kuin yleensä. Sopisi myös erilaisille salaateille.