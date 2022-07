Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Näyttelijäntaide on läsnäolon taitoa

Sodankylässä Mathieu Amalricista tuli festivaalin maskotti ja yleisön lemmikki. Satunnainenkin kohtaaminen näyttelijä-ohjaajan kanssa oli opinnäyte aidosta läsnäolosta ja tilanteessa elämisestä. Ilmankos Amalric sanoi, että elokuvantekijä toimii kuin kettu: suihkii vilkkaasti menemään.

Vastine Amalricille on maannainen Isabelle Huppert. Vuosikymmenen vanhempana hän on vielä juhlitumpi ja palkitumpi ranskalaisnäyttelijä. Oscar-ehdokkuus tuli kypsällä iällä Ellestä (2016). Sen jälkeen Huppert on ehtinyt tehdä 26 roolia! Tänä vuonna ilmestyy 4-6 elokuvaa, mikäli jo purkitetut ja tekeillä olevat saadaan ensi-iltaan 2022.

Kaikkien näyttelijöistä, elokuvasta ja teatterista kiinnostuneiden kannattaa katsoa Isabelle Huppertin henkilökuva viimeistään nyt Areenasta tai Yle Teemalta. Se poistuu ohjelmistosta kesän lopussa.