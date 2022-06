Pääkirjoitus: Mennään ja nautitaan kesästä – Tapahtumien kirjo on hirmuinen

Jos kesätapahtumien määrällä voi mitata elinvoimaa, niin hyvältä näyttää juuri nyt. Kesä-heinäkuun vaihde ja heinäkuu on laajalla Keski-Pohjanmaalla niin vilkas, että se voi ylittää vanhanajan kesätkin. Ehkä rasittava, mutta tapahtumien kannalta huippuhieno sää edistänee sitä, että ihmiset lähtevät liikkeelle.

Kahden koronakesän aikana tapahtumista lähinnä haaveiltiin, joskin kotimaan matkailu kukoisti ja näyttää kukoistavan edelleen. Vaikka tänä kesänä ulkomaille päästään, on Suomi-kärpänen ja lähimatkailu purrut monia perheitä. Lyhyet matkat ja turvallinen matkailu viehättävät. Nyt on mahdollista nauttia kesästä kotiseudullakin. Ainakaan tapahtumien puute ei ole esteenä.

Erilaisia festivaaleja ja tapahtumia jouduttiin perumaan koronavuosina niin, että koko ala ja kulttuuriala olivat vakavissa hankaluuksissa. On erittäin ymmärrettävää, että nyt ovat tapahtumien järjestäjät ja tapahtumien ystävät ovat innoissaan. Kotioloista on saatu tarpeeksi ja kulttuurin nälkä on kova. Tapahtuma-ala merkitsee myös työtä ja toimeentuloa. Kukapa ei haluaisi, että bisnes kukoistaa.

Lähiaikojen tapauksista voi mainita esimerkiksi Kokkolassa Mustakari Memories -tapahtuman, joka merkitsee hienolla merenrantapaikalla järjestettävää vuosittain toistuva festivaali. Tällä viikolla on jo voitu nähdä suomalaisia tähtiä, kuten Lauri Tähkä, Kokkolan keskustassa. Mustakari vilisee suomalaisia huippumuusikoita perjantaina ja lauantaina.

Haapavesi Folk on niin ikään perinteinen musiikkitapahtuma, jonka kattaus kestää tälläkin kertaa vertailun ja kiinnostaa varmasti yleisöä. Jatkoksi voi luetella erilaisia kylätapahtumia, joissa paikkakuntalaiset ja kesävieraat kohtaavat. Yksi suosittu tapahtuma on Rautio-viikko, joka käynnistyy sunnuntaina. Rautiolaiset ovat saaneet mainetta ja kunniaa muun muassa kyläkaupastaan ja väki on varmasti liikkeellä.

Nyt on kesä parhaimmillaan. Nautitaan siitä ja osallistutaan rientoihin kukin kiinnostuksen mukaan. Lista paikallisista tapahtumista on valloittava.

