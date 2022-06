Kruunupyyssä torstaina yli 31 astetta lämmintä – Lähipäiville varoitus erittäin tukalasta helteestä, joka haittaa myös perusterveiden toimintakykyä

Kruunupyyssä hikoiltiin torstaina maan lämpöennätysten kärjessä. Koko iltapäivän ajan Kokkola-Pietarsaaren lentokentän mittauspisteellä oltiin yli kolmessakymmenessä asteessa. Ylimmillään helle ylsi 31,4 asteeseen. Myös Pohjois-Pohjanmaalla muun muassa Ylivieskassa ja Haapajärvellä hätyyteltiin kolmeakymmentä astetta.

Kaikissa pohjalaismaakunnissa on viime päivinä ollut voimassa tukalan helteen varoitus, mutta seuraaville päiville Ilmatieteen laitos on nostamassa hellevaroitusta järeämmälle tasolle. Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla on perjantaina ja lauantaina voimassa erittäin tukalan helteen varoitus. Lauantaina varoitus tulee voimaan myös Pohjois-Pohjanmaalle.

Erittäin tukalalla helteellä kroonisia sairauksia potevien oireet vaikeutuvat merkittävästi, kertoo Ilmatieteen laitos. Lämpörasitus voi haitata myös perusterveiden ihmisten toimintakykyä. Myös voimakkaan UV-säteilyn varoitus ja metsäpalovaroitus ovat voimassa.