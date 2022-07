Lukijan mielipide: Kaikki perinteiset jumalat ovat hylänneet ihmiskunnan

Se ei ole uutta, että riitelevien osapuolten jumalat ovat siunaamassa aseet, vaikka on kysymyksessä sama jumala. Venäjän hyökkäystä tukee maan ortodoksinen kirkko, vaikka on kuinka pitkämielinen niin ei voi olla tuomitsematta hyökkäystä Ukrainaan. Järkevää syytä hyökkäykseen löydä millään järkevällä ajattelutavalla.

Tällaisen pahuuden syntyminen keskelle sivistynyttä Eurooppaa on vakava tappio ihmiskunnalle. Vaikka olemme kumarruksissa ja kädet ristissä mihin suuntaan tahansa ei pahuutta saa tuomiolle. Ainoa lohtu on ehkä tuonpuoleisessa, että elämässä tuomio tulee.

Kyllä se on sillä lailla, että ainut keino on sivistyneimpien demokraattisesti hallittujen maiden komento. Määriteltävä on miten täällä maailmassa asutaan. Ei tällaiset hyökkäykset naapurimaihin ole kerta kaikkiaan sallittavia, kuten Venäjä teki.

Ei Naton nimissä vaan YK:n nimissä koottava valtiot yhteen, on kysyttävä onko tällaiset teot hyväksyttävissä. Yksikään valtio ei ole turvassa, jos hyväksytään se, että tuhotaan ja tapetaan kansakunta vain oletettujen uhkien takia. Jokainen tervejärkinen ymmärtää, ettei Natossa saada aikaan tarvittavaa yksimielistä päätöstä hyökätä johonkin maahan niillä perusteilla millä Venäjä teki hyökätessään Ukrainaan.

Kuten on nähty uusien jäsenten ottaminen Natoon takkusi joidenkin henkimaailman olettamien takia.

Jos Venäjällä olisi ollut pohjoismaiden tapainen demokratia ei siellä olisi saatu hyökkäys päätöstä veljeskansan tappamiseen ja maan tuhoamiseen tehtyä. Vapaa riippumaton tiedonvälitys on ainoa toivo ihmiskunnan selviämiseksi maapallolla lajina.

Sotiminen on suurin uhka, se tuottaa esteitä työlle ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Olisi pitänyt olla YK:lla valtioliittymä joka olisi voinut Venäjän hyökkäysuhan alla ilmoittaa, jos hyökkäys tapahtuu se on hyökkäys koko sivistynyttä maailmaan vastaan. Olisi sanottu, että tulemme käyttämään riittävää voimaa hyökkäyksen torjumiseksi.

Kiinasta ja Yhdysvalloista ei ole maailman poliiseiksi. Kummatkin yhteiskunnat sisältävät ennalta arvaamattomia elementtejä. Saattavat joutua itse kutsumaan maailman poliisin selvittämään sisäisiä verisiä riitojaan.

Valitettavasti jumalat eivät pysty suojelemaan ihmiskuntaa, on vain toivottava, että ihmisten enemmistö on yhteisen hyvän puolella. Joskus tuntuu, että on menetetty toivo maapallon säilymisestä ihmiselle asumiskelpoisena.

Kalle Lehtonen

Ylivieska