Lue tai kuuntele Tiina Ruotsalan kolumni hevosalasta, joka tarvitsee muutoksia

Kuuntele kolumni tästä (kolumni luettavissa alla):

Maa- ja metsätalousministeriö asetti lokakuun lopulla työryhmän, jonka tarkoituksena oli selvittää vastuullista ja elinvoimaista raviurheilua ja hevoskasvatusta Suomessa. Tehtävänä oli luoda tilannekuva sekä ehdotus toimenpiteistä hevostalouden edistämiseksi. Vaikka työryhmä keskittyi raviurheiluun, haasteet ovat monilta osin samat myös ratsastuspuolella.

Selvitys luovutettiin maa- ja metsätalousministeri Antti Kurviselle keskiviikkona. Lähtöasetelma työryhmälle oli vallan toinen kuin mitä kahdeksan kuukauden työskentelyjakso toi tullessaan. Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainaan on vaikutuksia myös suomalaiseen hevostalouteen. Energian, kuljetusten ja rehujen hinnat ovat kohonneet huomattavasti.

Työryhmän puheenjohtaja Juha Vidgrén totesi raporttia luovuttaessaan, että ravialalla avainsanoja ovat hyväksyttävyys, vastuullisuus, vaikuttavuus ja elinvoima. Kauniita sanoja, mutta nyt tarvitaan konkreettisia tekoja.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tavallinen raviurheilun harrastaja näkee ja kokee alan haasteet varikolla, jossa entistä useampi harkitsee tosissaan lajin lopettamista. Moni toivoo työryhmän tavoin, että hevosen painoarvo on nostettava kärkeen myös puhuttaessa raviurheilusta.

Kun raportti julkistettiin nousi keskusteluissa jälleen ikuisuusaihe ravikilpailupäivien määrästä ja ratojen profiloinnista. Nyt ollaan kuitenkin pakon edessä, ravirataverkostoa ja ratojen tukirakennetta on pakko muuttaa.

Suomessa on huippuluokan hevososaamista ja alalla on tulevaisuutta, mutta samaa uraa ei enää voida kiertää. Raportin mukaan ravit on vietävä hevosten luo. On ajettava kilpaa siellä, missä on eniten kilpailuikäisiä hevosia. Tällä hetkellä ravipäivät eivät jakaudu näille alueille. Ongelma korostuu Pohjanmaa – Keski-Suomi – Savo -akselilla. Enää ei voida roiskia ravipäiviä ympäri Suomea tasa-arvoisuusperiaatteella eikä toisaalta taata maan pääradan Vermon koskemattomuutta.

Ravipäiviäkin on karsittava, sillä kilpailevien hevosten määrä on laskenut. Tarvitaan parempien palkintojen päiviä, jotka takaavat myös ammattilaisten toimintaedellytykset.

Raviurheilu on pelastanut suomenhevosen. Nykyinen syntyvien varsojen määrä, etenkin kansallisrodun suomenhevosen osalta, alkaa olla minimissään. Oma huolenaiheensa on eläinlääkäreiden riittävyys. Yhä harvempi eläinlääkäri erikoistuu hevosten hoitamiseen. Tämä tuntuu jo nyt suurten asutuskeskusten ulkouolella.