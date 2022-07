Tie 7594 Yli-Lestin kylän ja Reisjärven väliltä on suljettu liikenteeltä maanantaiaamusta alkaen. Sulku kestää 12. heinäkuuta iltakymmeneen saakka. Sulkupaikka sijaitsee Kinnulanrannan kylän lähellä, 1,2 kilometriä Jokelan suuntaan. Liikenteelle on haittaa molempiin suuntiin. Tiesulun syynä on siltarummun vaihto.